“Va a ser un estímulo”: Ennio Carota nominó a una de sus discípulas para que “sienta el vértigo”

Un intenso capítulo se vio este martes en El Discípulo del Chef, que dio a conocer un nuevo nominado para el capítulo de este jueves.

Los tres equipos debieron preparar un menú con pescados, sin embargo, uno no logró convencer al jurado.

Tras probar los platos, los tres exigentes jueces decidieron que el equipo ganador fue el azul de China Bazán.

En tanto, en segundo puesto quedó el rojo de Sergi Arola, mientras que en último lugar quedó el verde de Ennio Carota.

Por esa razón, el chef italiano debió nominar a uno de sus discípulos, que quedó en riesgo para el capítulo de eliminación de este jueves.

“Quiero nombrar a esta persona porque quiero que sienta el vértigo de la nominación y al mismo tiempo entienda que nada está seguro. Esto seguramente le va a dar un remezón para que me de mucho más. Va a ser un estímulo”, dijo al momento de elegir a Daniela Castro.

“Vamos a dar lo mejor. No me voy a echar a morir”, señaló la ex MasterChef al ser escogida dentro de su equipo.