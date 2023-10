El enojo de Rai que interrumpió la eliminación de Alessia en Gran Hermano: “¡Cállate!”

Alessia Traverso se convirtió en la última eliminada de Gran Hermano Chile por decisión del público. De esa forma, por segunda vez debió abandonar la casa en medio de los aplausos de sus compañeros y los besos de Raimundo. Desde la puerta, la ex The Voice dijo “los quiero mucho a todos, de verdad, e independiente de todas las cosas que hayan pasado”. Pero en cuestión de segundos, se comenzaron a escuchar gritos desde afuera del recinto y que decían “Coni a la final”. Esto desató la ofuscada reacción de Rai, quien no dudó en responder con un “cállate cul…”.