Mano de hierro: Antonio Vodanovic adelantó cómo es su regreso a Got Talent Chile

Antonio Vodanovic llega recargado a un rol que conoce bien: Ser jurado de Got Talent Chile, el nuevo programa de talentos que se estrenará pronto por las pantallas de Chilevisión.

Tras una extensa carrera en televisión en programas como Yo Soy y Talento Chileno, el ex animador del Festival de Viña vuelve con el objetivo de encontrar al siguiente talento que conquistará el corazón de nuestro país.

Con más de 50 años en el mundo de las comunicaciones y sin miedo a decir que no, Vodanovic adelantó en exclusiva para CHV Noticias que tiene olfato para reconocer estrellas: “Creo que hago un favor cuando le digo a una persona que no“.

Antonio Vodanovic y la búsqueda de una nueva estrella

— Los talentos con los que podría encontrarse en Got Talent Chile son de lo más diverso, ¿Cuáles son los parámetros que utiliza para evaluar a los concursantes?

— Fundamentalmente olfato, piensa que ya llevo muchos años en el medio, 50 años en este mundo de las comunicaciones. Con el tiempo vas agudizando tu oído, vas mejorando tu vista, pero sobre todo vas desarrollando el olfato. Te das cuenta de que cosa es interesante y novedosa, de que tiene proyección y que no. Esa es mi evaluación, yo sé que soy un filtro, uno que está pensando en desarrollar y no solamente pulir una habilidad.

— ¿Cuáles son los factores que podrían distinguir al talento con el potencial para conquistar el corazón del público?

— Un talento que tenga proyección fundamentalmente y que tenga una materia prima, aunque muchas veces no esté madura, pero que tenga en el tiempo posibilidades de llegar a ser una figura destacada. Busco que sea una excepción dentro de la oferta artística que él tenga y que ofrezca algo nuevo, creativo e interesante.

— ¿Qué tiene que tener una performance para conquistar a Antonio Vodanovic y qué no perdonará jamás en una presentación?

— Depende del tipo de propuesta que traiga, yo creo que hay buenos cantantes. En Chile existen buenos cantantes, pero cantan muchos bien, yo busco el que tenga un talento, una voz o una propuesta super especial. En el caso del humor: Que tenga libreto creativo y simpatía. En cosas extrañas: Un mentalista que me sorprenda y me deje pensando. Los humoristas: Que me hagan pensar y me hagan reír, el chistoso te hace reír, el humorista te hace reír y también pensar. Cada ámbito del rubro estético tiene que tener algo especial. Yo creo que llevo más no que sí y creo que le hago un favor cuando le digo a una persona no, si no está maduro, no está apto o no tiene condiciones para lo que está ofreciendo. Yo creo que crear expectativas falsas en una persona es peor que decirle que sí, porque tarde o temprano se va a dar cuenta de que este mundo es altamente competitivo.

— ¿Qué es lo que el público puede esperar de usted como jurado?

— No tenemos roles asignados pero la gente me conoce, sabe que soy estricto, que soy metódico, analítico y que no solo ofrezco un sí o un no, doy opciones y sugerencias. Si no es hoy día para un concursante será mañana o a lo mejor nunca, no lo sé, pero he desarrollado un olfato y más que jurado yo creo que soy un buen productor que sabe que poner en pantalla y que es realmente atractivo.

— Dentro del jurado es el que tiene más experiencia en estas labores, ¿Cómo se enfrenta al difícil momento de tener que decirle que no a un concursante?

— A nadie le gusta decir que no, pero a algunos nos cuesta menos que a otros, porque insisto para mí decirle que no a una persona es decirle la verdad, mi verdad. Dar falsas expectativas o adornar un ‘no’ va más allá de mi educación, yo puedo ser tremendamente estricto pero nunca faltarle el respeto a un concursante.

— ¿Hay algún talento o tipo de presentación que le gustaría ver? ¿Con qué performance se podría sorprender?

— Me he sorprendido con varias cosas, de repente un standapero o un bailarín. La gracia que tiene Got Talent es que da oportunidad a muchas personas. Son cosas que te hagan exclamar un “oh”, un “ah” o una sonrisa. Algo que te motive, esto es una cuestión de piel y sensibilidad, lo que me despierte esa curiosidad o instinto como aplaudir, llorar o emocionarme, eso para mi es mi marco de elección o decisión.

— ¿Hay algún concursante que haya podido emocionarlo o que haya sido significativo dentro de todos los años que se ha desempeñado como jurado?

— De repente alguien te toca una fibra especial, cuando estás en un día especial, tienes una emoción diferente o cuando alguien te sorprende con su carisma. Yo siempre he dicho que yo me inclino ante el talento, pero solo me arrodillo ante la humildad. A veces hay gente muy humilde que se plantea con una gran proyección.

