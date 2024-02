Cristina Rodlo, la actriz mexicana de “Halo 2” que se abre paso en Hollywood: “Me costó muchísimo”

Este 8 de febrero se estrenó en Paramount+ la segunda temporada “Halo”, serie basada en uno de los videojuegos más populares del mundo. Dentro de su reparto se encuentra la actriz mexicana Cristina Rodlo, quien se abre paso en la industria estadounidense. “Al comienzo me costó muchísimo, no se me abrieron las puertas para nada”, reconoció en entrevista con CHV Noticias sobre su camino en Hollywood. Sin embargo, indicó que en el último tiempo este panorama ha cambiado: “Si no existiera Salma Hayek no hubiera pasado y antes de ella, Katy Jurado, María Félix y muchas más que empezaron a abrir esa puerta”.