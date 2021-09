Ad portas de lo que será su nuevo disco, el cantante e influencer chileno Dani Ride presentó este jueves un nuevo adelanto bajo el nombre de Infernodaga.

La canción cuenta con la colaboración de la artista nacional Mariel Mariel, con quien se sumerge en sonidos pop que caracteriza sus composiciones y parte de su sello personal.

En entrevista con Ítalo Sin Filtro de CHV Noticias, el compositor detalló que el single habla de su “salida de clóset en una familia y entorno cristiano súper complejo. La planteé de una manera súper metafórica, la describo como un poema bailable y me tiene contento“.

“En mi música en general he expuesto hartas cosas de mi vida personal, pero esta en particular justamente tenía harto nervio por lanzarla porque habla de una época muy gris de mi vida. Siempre me han gustado muchos los colores, en general me gusta la expresión de género bastante exagerada, pero en esa época estuve súper triste. Fue una época en la que sufrí bastante la presión de mi familia”, contó sobre la historia detrás de esta canción.

Ride comenzó su carrera como cantante a muy temprana edad de la mano de la música cristiana. Justamente este inicio le sirvió para descubrirse de manera artística y personal: “A les niñes le inculcan una religión, los obligan a vivir con ella (…) Le hace mucho daño a la gente que nace LGBTQ+, yo tengo recuerdos de mi infancia y siempre fui LGBTQ+“.

“Siempre me metieron en la cabeza el luchar por una salvación, incluso de privarme a mí de hacer cosas. Me cansé finalmente, este paraíso o salvación ya me sabe a infierno y horrible, en realidad ya es algo tortuoso vivir así mi vida”, señaló.

Como una crítica directa a los dogmas religiosos, el artista compuso esta nueva canción junto a la producción de Enzo Massardo: “Siempre hay mucha culpa detrás de todo, como vivir con culpa, y en general eso lo hacen con las mujeres y las personas LGBTIQ+. Entonces dije que me hacía falta una mujer que también planteé esta crítica a la Iglesia y quién mejor que Mariel Mariel, que es una activista feminista maravillosa”.

Este nuevo trabajo musical será parte del próximo álbum de Dani Ride, titulado Drama Pop, que a la fecha acumula una serie de adelantos como Ven Dímelo, Xq no eres tú, Sentirme Amante, Como los demás y ahora Infernodaga.

Mira la entrevista completa acá: