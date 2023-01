“No cambiaríamos ningún momento”: El emotivo balance de Kudai previo a su vuelta a los escenarios en Chile

Un fenómeno continental que dejó su huella en toda una generación gracias a sus emblemáticas canciones, las que que retrataron al detalle la intensidad y rebeldía que implica el ser adolescente.

Hablamos de Kudai, el quinteto quedó inscrito en la historia de los 2000 y, a poco de cumplirse 20 años de su debut, continúan vigentes llenando estadios y arenas en México, Ecuador, Perú y, por supuesto, Chile.

Compuesta por Pablo Holman, Nicole Natalino, Bárbara Sepúlveda y Tomás Manzi, la banda volvió tras un largo receso con el estreno de Laberinto (2019), un disco de 11 canciones inéditas junto con Revuelo, integrado por reversiones de sus grandes éxitos.

En conversación CHV Noticias, el grupo multiplatino y ganador de varios premios MTV entregó detalles de lo que serán sus próximos conciertos en Club Chocolate, hizo un repaso de sus tumultuosos primeros años y adelantó cuál será el próximo capítulo en la historia del conjunto.

—Agotaron su show del próximo 14 de enero en Club Chocolate y ahora van por partida doble. ¿Cómo reciben esta reacción del público chileno en su vuelta a los escenarios en nuestro país?

—Nicole: La verdad es que sí, estamos muy emocionados con estos dos shows, hace más o menos cuatro años que no tocamos en Chile. Partimos con el de las 21:00 horas el 14 de enero y de repente nos dicen “bueno, se llenó”, así que abrimos una nueva fecha a las 18:00 horas para todas las edades, así que estamos muy contentos. Esperamos que se sigan abriendo fechas y, la verdad, es que es un orgullo cantar acá en nuestro país, porque el año pasado tuvimos muchos conciertos en México y en Perú, pero estábamos con esas ganas de tocar acá, así que vamos con todo. Va ser un show increíble y están todos invitadísimos.

—Tomás: Sí, contentos de abrir el año con un doblete en el Club Chocolate. También tendremos uno en Ecuador el 10 y 11 de febrero. Así que felices. Estamos con la agenda casi llena hasta fin de año con el 2000’s Pop Tour, así que muy felices de lo que se viene para Kudai este 2023

—Mencionan el 2000 ‘s Pop Tour, que es una gira pensada en los más nostálgicos donde compartieron con Dulce María y Belinda. ¿De qué se trata esta gira? En Latinoamérica es algo bien novedoso

—Tomás: Sí, es algo muy novedoso, como bien dices. Es como una ensalada de colaboraciones, es un show en el que se parte presentando a cada artista con temas suyos y, luego, es una combinación con colaboraciones y feats entre todos los artistas del concierto. Así que bueno, es un show de como cuatro horas muy entretenido. Nos encantaría hacer algo parecido aquí en Chile y ojalá en toda Latinoamérica. Así que sí, es un concepto muy nuevo, algo que no habíamos hecho antes, pero que ha sido lo más entretenido prepararlo y luego ya hacer esos shows por todo México

—Si ese mismo tour se hiciera en Chile, ¿Con qué artistas de los 2000 les gustaría colaborar?

—Tomás: Muy buena pregunta. En Perú estuvimos tocando, por ejemplo, con Supernova, esa es una combinación que siempre nos ha gustado muchísimo, nos cae muy bien. Estaría buenísimo también Glup!, Tronic, qué sé yo. Hay tantas opciones. Pero sería increíble poder replicarlo aquí en Chile, sin duda que sí.





Kudai: Dos décadas de canciones

En 2004, Kudai celebrará 20 años de Vuelo, el primer disco de la banda que contiene varias de sus canciones más emblemáticas: Sin despertar, Escapar y Ya nada queda.

El álbum consiguió 3 discos de platino en Chile y uno de Oro en Colombia, logrando ser el más vendido de 2005 en nuestro país, llegando a las 50 mil copias.

—El 2024 se cumplirán 20 años de Vuelo, su disco debut. ¿Cuál consideran que es el hito más importante en sus vidas de aquel periodo?

—Tomás: Wow, yo creo que para cada uno ese momento fue único y especial. Lo digo por la edad, o sea, imagínate, esto lo vivimos a unas edades en las cuales todo es intenso y todo es lo más importante de la vida y cada no sé, relación amistosa o amorosa era el principio o el fin del mundo. Creo que fueron mis ganas de conocer el mundo y de viajar. Para mí, en ese momento, fue el irme a vivir a México y poder emprender la carrera, digamos, desde otra perspectiva y poder crecer en otro país y hoy en día estar viviendo los frutos de lo que fue invertir esa vida y ese tiempo en México. Se agradece mucho y yo lo considero como el momento peak.

—Nicole: Yo creo que cuando sacamos Sin Despertar fue un hito, porque veníamos de un grupo súper infantil, donde ya estábamos aburridos porque hay una edad en la que uno siente que ya es grande, que quieres tener tu propio estilo. Estábamos cantando música infantil y de repente sacamos este disco. La verdad es que antes de sacarlo yo decía: “Es que no puede ser tan bueno, de verdad, qué orgullo estar haciendo algo así”. Y el momento en que sonó por primera vez en la radio (Sin Despertar) para mí fue un hito súper importante. O sea, imagínate, súper chicos, tener la posibilidad de estar en tantos lugares. Yo creo que cada cosa que hicimos fue importante, fue marcando un granito de arena para lo que somos hoy.

—Mencionan que partieron súper chicos. Pensando en Miley Cyrus, por ejemplo, hay muchos artistas que han hablado de los costos de comenzar en la industria musical a tan temprana edad. ¿Cómo vincularon su adolescencia con el hecho de crecer en una de las bandas más exitosas del país?

—Nicole: Fue difícil. Yo la entiendo, yo me siento identificada con ella (ríe). Sí, uno igual se pierde muchas cosas, independiente de que fue una experiencia de vida que no cambiaría jamás haber vivido. Creo que la etapa del colegio uno no la vivió como todos. O sea, para mí, cuando yo me salí de Kudai, fue como “pucha, toda mi vida era esto”, fue casi como el colegio. Uno sí siente a veces que dejó cosas de lado, pero por una pasión. Es una por otra, pero yo creo que no lo cambiaría.

—Tomás: Sí, yo tampoco cambiaría ningún momento. Yo creo que todo es por algo y cada uno tiene una experiencia que vivir y aprender de ella. Yo nunca sentí que estaba perdiendo alguna etapa. Siempre sentí estar viviendo como quería vivir, entonces, la verdad, es que todo bien con ese tema.

¿Un perreo al estilo Kudai?

Ahora, el grupo logró sobrevivir a la nostalgia y desde su regreso en 2019 han estrenado dos álbumes de estudio con importante éxito en plataformas virtuales y de streaming.

Se trata de Laberinto y Revuelo, el primero con 11 canciones inéditas y compuestas por el mismo autor de sus más grandes éxitos y, el segundo, una reversión de algunos de sus clásicos.

—Hipotéticamente, si Kudai hubiese debutado en este preciso momento de 2023. ¿Cómo creen que habría sonado? ¿Qué artistas usarían como referentes? Por acá pensamos en Lorde y Billie Eilish.

—Tomás: Qué buena pregunta y qué buen ejercicio mental ahora que, justamente, estamos pensando en sacar música nueva. Porque nosotros pensamos mucho en lo que vamos a proyectar en el escenario y, a la hora de armar un show, siempre pensamos en lo que fue, en lo que fue grande, qué es lo que hará subir el momento del show porque fue un hit del pasado. Pensar en el futuro y pensarlo desde hoy está extraño, porque la identidad musical de Kudai se basa en esos gustos que nos inculcó mucho Gus, que fue con quien compusimos o quien compuso estas canciones, con todas estas vivencias que nosotros le íbamos contando. Él le ponía música y letra a nuestras historias. Entonces, está difícil la pregunta, no sé si haríamos una especie de mezcla de todos los estilos que nos gustan. Pablo es más metalero, yo soy más electrónico, Nico es más urbana. Sería un metal-electrónico-folk.

—Nicole: Bueno. ahora que estamos haciendo música nueva… de hecho en nuestro disco Laberinto, si tú lo escuchas, es como una fusión de tantas cosas, entre Kudai antiguo, cosas que quisimos explorar. También algo bien electrónico en algunos momentos. Entonces, siento que la música actualmente no tiene tantos prejuicios. Uno tiene la libertad de jugar y yo creo que eso es lo que va a mostrar Kudai. Manteniendo un sello que son las letras, pero yo creo que estamos en un descubrimiento y en un momento de creación súper importante, porque es crear algo completamente nuevo. Y es un proceso que requiere de tiempo y dedicación. Y entrar ahí en lo más profundo de nosotros, como en nuestra esencia.

—Entonces, ¿Podríamos esperar un perreo al estilo Kudai?

—Tomás: Directamente te digo que perreo, no. No creo. Urbano en el sentido bailable.

—Nicole: Algo urbano, algo bailable también. Con letras que sean súper acorde a lo que somos nosotros. Hemos tenido la posibilidad de escuchar música para hacer algunos hits con algunos artistas y estaba bien entretenido probar. Si al final no es que Kudai va a hacer esa música, sino que hay instancias donde podemos experimentar y, yo creo que ahora, como te decía, no hay prejuicios y hay libertad de equivocarse también, de hacer música y que en el camino iremos probando. No tenemos miedo a eso, para nada.

—Finalmente, ¿Qué podemos esperar de los conciertos en Club Chocolate?

—Tomás: A toda la gente que está leyendo, queremos invitarlos este 14 de enero en Club Chocolate. Vamos a estar cantando todos nuestros grandes éxitos y vamos a estar con invitados especiales que ya vamos a estar anunciando. Así que estén atentos a nuestras redes, se viene buenísimo. Dos conciertos en un mismo día, a las 18:00 y 21:00 horas el 14 de enero en Club Chocolate. Estarán todas nuestras canciones de tantos años, será un show bien extenso, así que lo vamos a pasar increíble, no se lo pueden perder.