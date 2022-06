La lucha interna de Vesta Lugg para consolidar su carrera musical: “Fue necesario alejarme de la televisión”

Vesta Lugg (27) no es un nombre desconocido en el mundo del espectáculo chileno. Comenzó su carrera desde muy joven en televisión, siendo partícipe de la popular serie juvenil BKN. Con el tiempo ha sabido reinventarse y buscar diferentes caminos de acuerdo a sus gustos y especialidades. Por lo mismo, fue panelista del programa Maldita Moda en Chilevisión y generó diversos comentarios por sus participaciones en las galas del Festival de Viña del Mar.

Actualmente se encuentra alejada del mundo televisivo, divide su vida entre Chile y Canadá (país de origen), y está 100% enfocada en su carrera musical. “Fue necesario alejarme de la televisión”, cuenta en entrevista con CHV Noticias.

“Creo que hoy día la gente, especialmente en Chile, conoce mucho mi carrera. Estuve involucrada en proyectos muy importantes, que son de otras áreas, desde BKN hasta Maldita Moda, trabajé en Chilevisión tantos años por el Festival de Viña”, agrega.

Por lo mismo, enfatiza que “respeto mucho mis decisiones laborales y todo lo que he hecho en el pasado. Sé que me han convertido en la persona que soy hoy día, pero a la misma vez reconozco que ha sido confuso que uno pase de un lado a otro”.

La influencer ahora busca ser reconocida como cantante, un proyecto que inició hace siete años con canciones en inglés como Problem Child y Touch Me, que luego fueron plasmadas en su primer material discográfico, el EP Estrella (2016).

“Esas canciones las recuerdo con cariño. Yo era muy joven, tenía como 19 o 20 años, y estaba trabajando de forma independiente y creo que esa etapa te plantea las herramientas para poder hacer lo que hago ahora, que es trabajar con un sello, poder liderar un proyecto con muchas personas que tienen un peso muy grande, y poder cuidar y pelear por tus ideas”, se sincera.

En sentido, reconoce que “no sé si hubiese podido hacer esto ahora, si no hubiese tenido esa etapa de Problem Child, Touch Me y el EP Estrella completo, que es una representación muy honesta de la Vesta de 17 a 21 años”.

— ¿Sientes que te ha constado más consolidar tu carrera musical por venir del mundo de la televisión?

No sé si más o menos, creo que todos tenemos un desafío gigantesco. Sí reconozco que ha sido un trabajo a conciencia poder plantear este proyecto, sabiendo que tengo tantos otros antes y de un ambiente distinto, que los respeto y no puedo cambiarlos porque son parte de mí. Me demoré un poco en aceptar eso y creo que la gente también, y eso es súper válido.

El “planeta” Vesta

Sin parar desde el estreno de El Contrato hace dos años, Vesta Lugg estructura su propuesta musical con diversos sonidos que van desde el “pop-rock” hasta ritmos del género urbano.

La cantante define su camino artístico como “bastante dinámico, porque creo que no me he puesto reglas”. Sobre esto último, especifica que ha leído muchos comentarios en que le llaman la atención por constantes cambios de estilo, aunque ella es tajante: “Yo disfruto mucho del proceso creativo-experimental, el equivocarme, retroceder, avanzar, aprender y disfrutar”.

Dentro de sus últimos lanzamientos se encuentra Brígida, producida por Guille Scherping (Moral Distraída) y Vladimir Muñoz, más conocido como Vladi Cachai, quien estuvo detrás del éxito Don’t Talk About Me de Paloma Mami. “Poder colisionar todos esos planetas con el equipo, no solamente acá en las entrevistas, sino que también detrás de cámara, es uno de los grandes placeres de hacer esto. Poder aprender de otros músicos y músicas”, afirmó.

Recientemente lanzó Canción para mi ex, en que sitúa una mirada más positiva sobre el término de una relación amorosa. “Es súper importante que el enojo y las terminadas más tajantes también sean súper válidas y muchas veces necesarias, no todas las relaciones son sanas o como las que yo tuve con mi ex pareja, y eso es importante rescatarlo. No le estoy pidiendo a la gente que enfrente su quiebre de esta manera, pero sí es una invitación a replantearnos lo que nos enseñaron“, resalta.

“En las películas se muestra el dramatismo de un quiebre, quemar las cosas, desafiar tus emociones, llorar, pasar días aislada, cuando la relación fue humana, sentimental, relevante y nadie se equivocó. Simplemente, a veces amar no es suficiente y las personas queremos cosas más allá de lo que tenemos en este momento y hay que acomodarnos de repente. Y creo que eso es lo que me sucedió a mí, como preguntarse por qué tengo que deshacerme de esta persona que estuvo tanto tiempo en mi vida amorosamente“, agrega.

En ese sentido, indica que su reciente canción “es una invitación a desafiar esa norma de tener que terminar con una persona que consumió tanto de tu tiempo, que te llenó con energía, y replantear el rol de los humanos que van conectando con nosotros en nuestro camino de la vida”.

Canción para mi ex se suma a otra serie de singles como Violeta, Alas Desatadas y No somos buenxs, que próximamente formarán parte de un venidero trabajo de larga duración editado por el sello Warner Music Chile. “Me estoy concentrando en crear un planeta que podamos presentar como un disco, ese es mi gran sueño a corto plazo”, confirmó.

El videoclip de su último sencillo fue dirigido por Camila Grandi, realizadora chilena que ha estado detrás de otras producciones audiovisuales de Vesta. Respecto a su constante trabajo con mujeres, la cantante recalca que “hay que hacerlo a conciencia”.

“Cuando hay mucho de algo es más fácil acceder a eso, en vez de intentar buscar en lo que hay menos. La sociedad se ha estructurado de tal forma que hay más hombres directores y esos son números, no es un invento ni apreciación personal, y para mí era súper importante trabajar a conciencia para tener más mujeres involucradas en el idioma, en el mensaje y cómo se plantean las historias“, afirma.

Asimismo, considera que “historias escritas por mujeres para mujeres vienen de otro lado y se leen de otra forma, y la perspectiva de género en mi música va a estar siempre presente. Soy mujer, me identifico como tal y me gustaría pensar que hay alguna niñita en su casa, que está leyendo esto y que después ve en las redes sociales que la directora del videoclip fue una mujer joven y dice ‘oye, yo también puedo hacer eso’, y esa representación vale mucho”, cierra.