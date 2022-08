Equipo verde perdió nueva prueba y lleva a dos participantes al capítulo de eliminación en El Discípulo del Chef

El último capítulo de El Discípulo del Chef dio que hablar una vez más, luego que se conociera el nombre del tercer participante nominado para la eliminación de este domingo.

Durante el episodio, los concursantes restantes debieron cocinar por equipos bajo la consigna sándwiches.

En ese contexto, luego que los tres exigentes jurados probaran las preparaciones de cada uno, el equipo ganador fue el azul de China Bazán.

En segundo lugar quedó el rojo de Sergi Arola y en tercero quedó el verde de Ennio Carota, quien debió nominar a uno de sus discípulos para el capítulo de eliminación.

#ElDiscípuloCHV | El equipo verde deberá enfrentar la nominación del chef luego de perder el reto de sándwiches 😱 pic.twitter.com/ht1oHPJyZf — Chilevisión (@chilevision) August 18, 2022

“No es fácil, pero tengo claro quién va a ser, porque a veces siento que no me escucha o no me hace caso y para mí es muy importante que en este sentido seamos un solo equipo”, expresó el chef al momento de elegir a Max Cabezón.

En respuesta, el ex MasterChef señaló que “entiendo mucho la posición del chef, porque a veces el desenfreno me supera un poco, pero me quedo con la idea de que un equipo es para contener este exceso de energía”.

De esa forma, ya están los tres nominados para el capítulo de eliminación de este domingo: Ignacio Román y Max Cabezón, ambos del equipo verde, y Víctor Zafrada Díaz, del azul.

¡Nominados! 😱 Max se suma a Nacho y Víctor, por lo que enfrentarán el capítulo de eliminación en #ElDiscípuloCHV 👨‍🍳 pic.twitter.com/wIKTGjVnmq — Chilevisión (@chilevision) August 18, 2022

