“Era menos de 800 lucas”: Paul Vásquez volvió a criticar a Luis Slimming por su chiste en Viña 2024

La rutina de Luis Slimming en el Festival de Viña 2024 continúa teniendo repercusiones para el comediante, especialmente de parte de un molesto Paul Vásquez.

El Flaco volvió a criticar el chiste que “Don Comedia” hizo en el festival viñamarino, sobre todo luego que el guionista hiciera referencia a los problemas de drogadicción que tuvo el ex Dinamita Show.

Paul Vásquez apuntó contra Luis Slimming

En conversación con Eduardo de la Iglesia en ViaX, El Flaco alabó la capacidad humorística de Luis Slimming, pero consideró fuera de lugar bromear sobre su problemas con las drogas en el pasado.

“Luis es un buen comediante. (El chiste) Sí, me molestó. Me molestó por la sencilla razón de que los tres menores no vivieron esa etapa. Han pasado 21 años, entonces me molestó”, partió su descargo.

Enseguida, Vásquez agregó que “yo creo que él hizo una apología de mi condición de drogadicto. A pesar de que han pasado 21 años, uno nunca deja de ser drogadicto“.

Asimismo, aseguró que la broma de Slimming en el Viña 2024 fue “innecesaria“, agregando que solo él puede hablar sobre los problemas de drogas que atravesó en el pasado.

“Ser drogadicto es una tragedia familiar. Entonces todo lo que pasó, terminar en la cárcel, todas las cosas… soy el único autorizado de hablar y de hacer humor con eso (…) ¿Te imaginas hacer humor con tragedias que han vivido otros comediantes?“, indicó.

Sobre el cierre, con un tono más distendido, Paul Vásquez cerró con un “hizo la rutina con datos falsos. Nunca fueron 800 lucas. La información estuvo pésima. Era menos”.

