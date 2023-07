Érika Olivera habla de su historia de amor con Leslie Encina: “Siempre me llamó la atención”

La diputada Érika Olivera fue una de las invitadas del reciente capítulo de Podemos Hablar en Chilevisión, donde contó detalles inéditos de su relación con Leslie Encina, con quien lleva casi 16 años de matrimonio.

La atleta reveló que todo partió cuando ambos participaron de los Juegos Panamericanos de Río 2007. “Leslie siempre me llamó la atención, me gustaba y me atraía. Ahí comenzamos nuestras conversaciones y nació un romance explosivamente“, confesó.

Tanto fue la intensidad, que Encina le pidió matrimonio a los dos meses de pololeo. “Le digo a Leslie ‘no, matrimonio no, pero si llegamos a cumplir un año juntos quizás podríamos conversar’. Además, yo tenía tres hijas”.

“Entonces él me dice ‘si no es ahora, no va a ser nunca’ y que estaba dispuesto a jugársela”, relató Olivera, quien junto a su pareja comenzaron a recorrer distintas oficinas del Registro Civíl en la Región Metropolitana para fijar una fecha.

Fue así cómo llegó a un recinto de la comuna de Las Condes, donde le informaron que había una hora para el sábado de esa misma semana. “Llamo a mi hermana, que vivía en la comuna, y le digo ‘préstame tu casa que me voy a casar’ (…) Y le avisamos a los papás de Leslie y a mi familia”, señaló.

“Nos casamos un sábado y el día lunes después fui al médico porque me sentía mal… Estaba embarazada (…) Él jugado y yo me la jugué en su momento, pero una relación muy bonita que ya vamos a cumplir 16 años y tenemos cinco maravillosos hijos”, concluyó.

