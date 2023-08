“Quédate calladito no más…”: Ernesto Belloni hizo estremecedora confesión de abuso que sufrió en su colegio

Al pensar en Ernesto Belloni, de inmediato se lo relaciona con risas y humor. Sin embargo, ahora el comediante hace noticia por una delicada confesión.

El ex Morandé Con Compañía estuvo invitado en el programa Tal Cual de TV+, que conducen José Miguel Viñuela y Marlen Olivari, y se refirió al abuso sexual que sufrió cuando cursaba la enseñanza básica en Santiago Centro.

La fuerte confesión de Ernesto Belloni

El humorista contó que vivía en Plaza Brasil, en el centro de Santiago, y estudiaba en el Liceo Amunátegui. Ahí mientras cursaba sexto básico fue víctima de acoso y abuso sexual.

“Yo siempre fui como el menor de los cursos y mi compañero era más grande, no me acuerdo de la edad y yo sentía que me tocaba. Me tocaba aquí (por delante) y después me tocaba con la mano por atrás. Era mi compañero de banco”, inició el fuerte relato.

Belloni siguió con su estremecedora confesión y agregó: “Me decía: ‘Quédate calladito, si hablai te pego‘, porque era más grande. Él me tocaba, me tocaba por aquí adelante, y yo no podía decir nada y nos sentábamos en la última fila de atrás”.

Para poder parar esos abusos, el triunfador en el Festival de Viña del Mar 2020 indicó que “Un día me cambié para adelante, sin decirle a nadie, ni a mi mamá, porque él me amenazaba. Me cambiaba para adelante y me iba a buscar: ‘¡Ándate para atrás!’, me decía. Entonces yo me sentaba atrás y seguía y me toqueteaba”.

