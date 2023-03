Ernesto Belloni explicó molestia de Belén Mora con colegas: “Hicimos fiesta después del fracaso de ella”

La comentada participación de Belén Mora en el Festival de Viña 2023 sigue dando que hablar. A casi un mes del evento, siguen conociéndose detalles sobre la actuación de la comediante que terminó entre pifias y una Gaviota de Plata.

Hace unos días, la propia actriz compartió un profundo texto en Instagram donde dejó entrever su molestia con algunos colegas.

“Gracias a los que me patearon en el suelo justo después de desearme éxito. Gracias a los que hicieron chistecitos de mí. A los que me utilizaron, gracias“, dijo a través de sus historias.

Asimismo, sumó a un duro mensaje sin dar nombres: “Gracias a los compañeros comediantes que desaparecieron casi tan rápido como antes me pedían abrir un show”.

“Gracias a todos ustedes cambié mi forma de ver las cosas. No. Ya no cuentan conmigo. Ahora mi prioridad soy yo“, cerró en su publicación.

Belloni explica la molestia de Belenaza

Durante su participación en el programa Tal Cual de TV+, Ernesto Belloni, ex compañero de Belén Mora en Morandé con Compañía, fue consultado sobre estas polémicas declaraciones tras el impasse en Viña 2023.

“¿Por qué ella está dolida con los ex Morandé o sus ex colegas?”, preguntó Marlén Olivarí, ante lo cual Belloni explicó que “todos los colegas, hicimos fiesta después del fracaso de ella… del chiste principalmente”.

“Al principio todos (le decían) ‘que te vaya bien’ y ‘éxito’, pero al momento del fracaso dice la Belén que la gente empezó a hacer mofa en sus presentaciones, los colegas de ella del stand-up. Ella está súper dolida con eso”, agregó.

En el mismo espacio, el comediante detrás del personaje de Che Copete reveló un particular gesto de Mora cuando él se preparaba para debutar en Viña 2020.

“Ella es una buena cabra, fíjate que antes de ir a Viña me llamó y me dice ‘Belloni, quiero que te vengas para acá a mi casa, porque con el Toto queremos hablar contigo (…) Queremos ver tu rutina'”, contó.

Según explicó el humorista, la actriz se contactó con él para ayudarle con el contenido de su rutina. “Ella tiene su toque feminista, entonces me dijo ‘quiero ver tu rutina para que no te vayas a topar con el asunto de las mujeres y el feminismo’“, reveló.

“Fui a su casa, nos tomamos un whiskycito, me vio la rutina y me sacó dos cositas. O sea, el gesto de haberte invitado a la casa para decirte eso, no tiene ninguna comparación. Fue una súper buena compañera“, complementó.