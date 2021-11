Un tenso momento fue el que se vivió en las cocinas de El Discípulo del Chef la noche de este jueves, cuando Carolina “China” Bazán enfureció en medio de la prueba de eliminación.

Luego de que el azul pasara a la prueba de eliminación junto con el equipo verde, la China le ordenó a sus discípulos realizar una preparación con pato. Así, Princesa Alba fue una de las encargadas de cocinarlo.

Sin embargo, la cantante nacional no siguió las instrucciones de la chef al pie de la letra, provocando su enojo y posterior reto mientras se desarrollaba la prueba.

“¿Quién dio vuelta esta hueá’?”, dijo Bazán cuando se acercó a supervisar la preparación de Princesa Alba. “Yo, perdón”, señaló la intérprete.

“¿Por qué? por la chucha…”, respondió la líder del azul cuando vio que la cantante había dado vuelta el pato en el sartén. “Pensé que se estaba quemando, perdón”, respondió la cantante.

“No… ¿se estaba quemando?”, siguió China. “Está doradito, quemadito, ¿se ve bien?… quiero el cuero crocante… se fue todo a la mierda”, agregó en medio del reto a su discípula.

En la entrevista del backstage, China Bazán dijo que “se fue todo a la mierda, no me dijeron, no me avisaron, no me preguntaron y ahí a mí me queda la cagada porque o sea… ¿para qué estoy?”.

Por su parte, Francisca Undurraga, defendió a Princesa Alba al decir que “no teníamos idea cómo freír un pato, entonces la Prince (Princesa Alba), como vio que se estaba quemando por debajo, dijo ‘lo voy a dar vuelta, como cualquier carne’, entonces agarra las pinzas y la China se indignó”.

Finalmente, la China cerró el tema al comentar que “yo soy un poco más para adentro a veces, trato de no ser tan buena para putear. Yo soy muy para adentro… cuando se nota es porque realmente me sacaron de quicio”.

Mira el momento a continuación: