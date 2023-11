“Es lo que la gente ve”: La aclaración de Vivi a Pincoya tras polémicos gritos de traición en Gran Hermano

Los polémicos gritos de traición hacía Pincoya siguen causando estragos en Gran Hermano, ya que Vivi quiso dejarle en claro a Jennifer que no tiene nada en contra de ella y que los dichos fueron algo real: “No es que algo que nosotros inventamos porque eso es lo que tú crees, que estamos todos contra ti y no es así”, expresó. Sin embargo, la oriunda de Chiloé, aseguró no importarle las críticas, que atribuyó al tiktoker Diego Pánico, calificándolo como “Un hue… frustrado que no pudo entrar a esto”.