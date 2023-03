¿Es palta o aguacate? La RAE sale al paso del debate en redes sociales tras dichos de Pedro Pascal

El actor Pedro Pascal causó revuelo en redes sociales tras una divertida dinámica junto al co-creador de The Mandalorian, Jon Favreau, en que compararon comidas típicas chilenas con preparaciones estadounidenses.

“Yo soy chileno gringo, de acuerdo con mi enorme familia. Así que… aquí vamos”, partió diciendo el intérprete de 47 años antes de comenzar la entrevista con el medio LAD bible.

Dulces clásicos como Super 8 y alimentos como una empanada de pino, leche con plátano y una marraqueta con palta fueron parte de las degustaciones. Sin embargo, este último fue el causó mayor placer a Pascal.

“Es pan con palta. Es algo para el desayuno o para el té (…) Hicieron una buena selección”, señaló el protagonista de The Last Of Us. En tanto, Favreau le causó curiosidad la forma y textura del pan. “Es marraqueta. Es un pan muy rico. En Chile hacen panes muy ricos“, respondió Pedro.

Dedicado a todos los que dicen avocado o aguacate 😁pic.twitter.com/3u8kcbSHwY — 🇵🇪 Otorongo MD (@Dr_Otorongo_) March 2, 2023

¿Es palta o aguacate?

Como era de esperarse, el divertido momento se viralizó en redes sociales y paralelamente se generó un debate en la comunidad latina respecto al tradicional fruto.

La controversia se debe a que en algunos lugares de Latinoamérica como México, Paraguay, Venezuela y Colombia se le conoce como aguacate, mientras que en Chile lleva el nombre de palta.

Esta “polémica” fue tomada por la Real Academia Española (RAE), que a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter salió al paso de las dudas de algunos usuarios.

Adjuntando una foto del alimento, la RAE consultó “¿el fruto de la imagen se llama aguacate o palta?”, ante lo cual detalló que “la forma mayoritaria es «aguacate», pero también se emplean «palta» y «avocado» en determinados países de América, y «pagua»/«pahua» para una variedad concreta”.

De esta forma, el debate sobre este alimento queda “zanjado” y se reconoce que se puede denominar tanto palta como aguacate.