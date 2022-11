“No era yo el milagro, es la vida misma”: La escena final de Ali Vefa que conmovió a seguidores de Doctor Milagro

Este miércoles 2 de noviembre se emitió el último capítulo de Doctor Milagro, serie turca que durante 10 meses cautivó al público chileno a través de las pantallas de Chilevisión.

La producción, que se estrenó por la pantalla del canal de Paramount el 2 de enero de este año, nos presentó a Ali Vefa, un joven que en su niñez fue abandonado por su padre, sin embargo, pese a ello, logró convertirse en médico y se unió al equipo del Hospital Berhayat.

En ese lugar, sus relaciones interpersonales y profesionales se verán afectadas por el síndrome del sabio.

La historia también nos mostró entrañables personajes como la doctora Nazli, Acelya y Selvi, quienes junto a Tanju, Ferman, Doruk y Demir conforman el staff médico del centro de salud que está bajo la atenta mirada de Vuslat, la dueña de la mitad del Hospital y una de las detractoras de la serie.

Como era de esperarse, los televidentes estuvieron pegados a la pantalla para disfrutar cada segundo del episodio que estuvo cargado de emoción, especialmente por el esperado matrimonio entre Ali y Nazli.

Emotiva escena

Sin embargo, hubo una escena del capítulo final que acaparó todas las miradas en redes sociales y tiene como principal protagonista a Ali Vefa.

Luego de contraer matrimonio, el joven doctor se detuvo a contemplar la felicidad de su esposa y amigos en medio de la celebración.

Fue en ese contexto que luego se escucha una voz más madura del cirujano, quien relata las dificultades que tuvo que atravesar para llegar a un momento pleno de su vida.

El relato va acompañado de fotografías del futuro, donde se muestra a los personajes formando familia y concretando sus mayores anhelos.

“Estuve indefenso ante tantas cosas, a veces no lo entendía. Me enojé, sentí miedo, me lastimaron, pero continué con amor, esperanza y mucha fe“, dijo en su monólogo.

Mientras muestran a un Ali más avanzado en su edad, indica “entendí que no era yo el milagro, es la vida misma. Aprendí que cualquier cosa en este mundo, puede ser posible”.

“Mi nombre es Ali Vefa, tengo autismo. Soy cirujano y aún más importante, soy padre. Viviré y moriré como todos los demás, no me olvides“, concluyó.

Revisa las reacciones acá:

Que precioso se veía Ali de viejito, me hizo llorar, al ver todas las fotos, los recuerdos, el doctor Adil y su hermano ahí en el cuadro del escritorio 😭❤️ #DoctorMilagroCHV #DoctorMilagroFinal — Kathy 🇨🇱 (@raindropsbucky) November 3, 2022

#DoctorMilagroFinal que bonito finaaal, me emocionó 😭 primera vez que no veo un final trágico en una turca hasjd pic.twitter.com/OBskoKyYk6 — Dany 🌳🦦 (@danychuchus) November 3, 2022

Hermosa serie. Gracias a Alí por enseñarnos que nada es imposible ❤️ #DoctorMilagroFinal — La Santa Sara (@LaSantaSara1) November 3, 2022