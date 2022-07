Basado en hechos reales: Escena final de tercera temporada de “The Boys” estuvo inspirada en Trump

[Advertencia: La siguiente nota contiene spoilers]

El último capítulo de la tercera temporada de la serie The Boys, titulado The Instant White-Hot Wild, no solo estuvo marcado por el esperado cara a cara entre Homelander (Vengador) y Soldier Boy (Caporal), quienes resultan tener un vínculo más allá de sus poderes y rivalidad. Además se revelaron pistas de lo que podría ser la cuarta entrega de la producción de Prime Video.

Lo anterior está ligado a la última escena que marcó el capítulo, cuando Homelander apareció entre una multitud de adherentes junto a su hijo Ryan, y que según el showrunner Eric Kripke, está inspirado en el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Es precisamente en este fragmento cuando se puede evidenciar el actuar errático por parte del superhéroe, luego de que un manifestante opositor le gritara y arrojara un objeto en la cara del pequeño. Dicha situación desató la furia de su padre, quien no dudó en matar al individuo con sus ojos láser.

Este suceso produjo incertidumbre entre los presentes tras quedar sorprendidos por el actuar del superhéroe. Sin embargo, el quiebre del silencio llegó con el padrastro de la hija de “MM”, quien no dudó en gritar a favor de Homelander y así aprobar su asesinato a sangre fría.

Esto conllevó a que el grupo se sumara a los aplausos y culminara todo en un momento gratificante para Homelander y su hijo. De hecho, antes de que la pantalla se fuera a negro, se puede observar una sonrisa en el rostro de Ryan, despertando la posibilidad de que éste siga los pasos de su padre -con todos los defectos incluidos-.

Regresando a la inspiración de este momento del capítulo, Kripke detalló a Deadline que todo se basó en una cita que Trump dio en 2016, durante su campaña presidencial.

En ese entonces, el ex mandatario declaró que “podría pararme en medio de la Quinta Avenida y dispararle a alguien, y no perdería a ningún votante. Es, como, increíble”.

Al respecto, Kripke confirmó que “esa cita sobre dispararle a un tipo en la Quinta Avenida fue la inspiración original para esa escena. ¿Podríamos llevar a Homelander tan lejos como para matar literalmente a alguien en la Quinta Avenida y luego ser aplaudido por ello?“.

“Es gracioso. En el momento en que lo escribimos sentimos que era un poco satírico, pero es cierto que los políticos si se comportan peor, más populares se vuelven entre su base de fans“, sentenció.