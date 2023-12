“Me encanta, fantástico”: Eskarcita recordó experiencia con Tomás Vodanovic en evento navideño

Scarlette Gálvez, más conocida como Eskarcita, recordó su experiencia como invitada a un evento navideño en Maipú, donde se sentó en primera fila junto al alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic.

La ex jugadora de Gran Hermano Chile estuvo invitada en el reciente capítulo del podcast The Ellas Show, donde se refirió al momento en que asistió a la inauguración del árbol navideño en la Plaza de Maipú.

“Fue locura”, partió diciendo Gálvez, quien también entregó palabras para Vodanovic. “(Fui recibida) súper bien, con el alcalde y todo. Me encanta, fantástico. Estuvimos al principio ahí conociéndonos, explicándole un poco”, señaló.

Locura en evento navideño en Maipú

La joven señaló que, luego de ver una presentación artística, le informaron que tenía que salir del lugar. Sin embargo, se negó porque quería compartir con las personas.

“Tampoco significa que me iba a subir al escenario a decir algo. Pero yo sabía que había ido mucha gente para verme, Maipú es súper grande y siempre he vivido ahí, entonces sé que la gente va a la plaza”, afirmó.

En esa línea, Scarlette sostuvo que “no podía ser tan así de pararme de la silla e irme, entonces me subí como a una h… y saludé. Me saqué fotos, habían niñitas, al final era devolver el cariño que te estaban dando“.

“Si yo llegué a la final es por las personas que estuvieron apoyándome, ya sea votando o si les gustó alguna cualidad mía. Así que estuvo bien, estuvo bonito“, remató.

