“Vende la pomada”: Los notables consejos de Eskarcita para postulantes a Gran Hermano Chile 2024

Scarlette Gálvez, más conocida como Eskarcita, fue una de las finalistas de la primera edición de Gran Hermano Chile. Y ahora tras el anuncio de una nueva versión del exitoso reality de Chilevisión, entregó algunos consejos para quienes deseen postular al programa.

A través de su Instagram, la influencer se dirigió a todos los interesados e interesadas en ser parte del casting, enumerando aquellas cualidades que hay que tener presentes para este proceso.

En primer lugar, aconsejó lo siguiente: “Créete el cuento, vende la pomada de que tú eres el mejor, de que las vas a romper, de que te necesitan ahí”.

“Nada de ‘ay no tengo nada bueno que ofrecer, no sé si me elijan, no sé si cumplo con el perfil… no, dalo todo y más“, agregó, asegurando que esa fue la técnica que usó y le funcionó.

“Segundo: Piénsalo dos, tres y hasta cuatro veces” antes de postular, continuó.

“Yo sé que todas acá hemos dicho ‘ay sí, me encantaría entrar a un reality. Pero el giro 360 que da en tu vida es heavy, la exposición social también y la presión que te crea el encierro igual“, añadió.

Por lo mismo, enfatizó en que más que prepararse físicamente, lo mejor es estar listo o lista psicológicamente.

Y por último, lo más importante: “¡Persigue tus sueños!”.

Revisa los consejos de Eskarcita

El regreso de Gran Hermano Chile

A cuatro meses de la gran final de su primera edición, Gran Hermano Chile comenzó un nuevo proceso de postulación para su próxima temporada.

Fueron 24 los jugadores y jugadoras que dieron vida a la casa más famosa del mundo a lo largo de casi seis meses, protagonizando 115 episodios y acaparando la atención de todo Chile durante las veinticuatro horas del día.

Y ahora puedes ser tú quien protagonice las nuevas experiencias de este reality.

¿Cómo postular a Gran Hermano Chile 2024?

Si probaste suerte para la edición 2023, la postulación para Gran Hermano Chile 2024 no será muy diferente. Al igual que en el año anterior, deberás completar un un formulario en el sitio web de Chilevisión.

Es indispensable jugar bien tus cartas y decidir cuidadosamente lo que contarás sobre ti, pues más de 8 mil personas postularon a la primera temporada y apenas 18 fueron seleccionadas.

En esta oportunidad, la ficha está compuesta por once preguntas de desarrollo, en la cuales deberás contar aspectos sobre tu personalidad, tu rutina diaria y algún personaje de reality show con el que te identifiques.

