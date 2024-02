“Me daban ganas irme”: Eskarcita sinceró “la culpa” que Coni Capelli la hacía sentir en Gran Hermano

Eskarcita confirmó el quiebre de su amistad con Constanza Capelli, el que se habría dado por situaciones al interior de la casa de Gran Hermano donde reflexionó y cuestionó su actuar.

La noticia la dio en conversación con el programa Vamo’ a Calmarno’ , donde no dudó en dar a conocer qué fue lo que provocó su definitiva lejanía con la bailarina, luego de que uno de los entrevistadores le preguntara si eran amigas.

“No , ya no y eso me hace explotar la cabeza”, expresó Scarlette durante la dinámica de calificar los temas con emojis.

“Porque sí, porque tú sientes que adentro es una amistad, por lo menos yo sentía amistad genuina, siempre agradecí mucho su apoyo, su apañe. Pero afuera igual te vas dando cuenta de cosas, miras las imágenes desde otra perspectiva, adentro lo estas viviendo y afuera es como mmm… ‘por qué fuiste así'”, afirmó.

Conflicto con Coni por Sebastián Ramírez

Además, la ex Gran Hermano confesó haber sentido que Capelli la culpaba de ciertos hechos que ocurrían al interior del encierro, como el conflicto por supuestos coqueteos de Scarlette con Sebastián Ramírez.

“Si po, si jamás miré al Seba con otros ojos por favor, el Seba po’ hermano. Es más viejo que mi papá. Entonces en el momento estás como dolida, cachai'”, reveló.

“Nunca pude celebrar mis logros”

También Scarlette Gálvez ahondó cómo la Coni la hacía sentir cuando participantes con más antigüedad debían irse de la casa.

“Cuando otra persona se iba y yo me quedaba, yo nunca pude celebrar mis logros allá dentro o que dijeran ‘Hue… bacán, ganaste la raj…’ No. Siempre era como ‘ay no que lata se va a tener que ir porque…'”, detalló.

“O sea, no me lo decían así, pero así lo sentía yo, como ‘pucha que lata que se tenga que ir esta persona y que me quede yo’. Como que muchas veces me daban ganar de terminar yéndome“, agregó.

Finalmente tras ser consultada si Capelli era su amiga, Eskarcita confirmó que no la considera su amiga.

Revisa el momento a continuación:

Síguenos en