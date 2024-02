“No es mi amiga”: Eskarcita rompió el silencio y explicó su quiebre con Cony Capelli

Eskarcita rompió el silencio y contó las verdaderas razones del quiebre de su amistad con Constanza Capelli, ganadora de Gran Hermano Chile.

En entrevista con el programa de YouTube Vamo a Calmarno, Scarlette Gálvez aseguró que “yo sentía amistad genuina, siempre le agradecí mucho su apoyo y apañe, pero afuera te vas dando cuenta de cosas”.

“Quizás miras las imágenes (del reality) desde otra perspectiva. Adentro lo estás viviendo y afuera es como ‘por qué fuiste así’“, apuntó.

Eskarcita y su quiebre con Cony Capelli

“¿Sientes que te culpo de algo?”, preguntó uno de los conductores del espacio, a lo que Gálvez respondió que “sí” y recordó la discusión que tuvo con Capelli, quien la acusó de mirar con otros ojos a Sebastián Ramírez.

“Jamás miré al Seba con otros ojos. Por favor, el Seba es más viejo que mi papá. Pero más que culpable, sentía que cuando otra persona se iba y yo me quedaba, nunca pude celebrar mi logro adentro o sentir que dijeran ‘hueona bacán, ganaste'”, afirmó.

En ese sentido, la finalista del reality show aseguró que “siempre era como ‘ay que lata, se tiene que ir este ahora’. No me lo decían así, pero así lo sentía yo (…) Muchas veces me daban ganas hasta de terminar yéndome“.

“Cony no es mi amiga. Adentro lo fue, pero acá afuera no”, recalcó al ser consultada sobre su actual relación con la ex bailarina de ballet. Según indicó, este distanciamiento “se fue dando con el tiempo”.

Además, aseguró que Capelli le habría enviado “un audio enojada” después de su entrevista en el programa Sin Editar de Pamela Díaz.

“Pamela decía ‘sabemos que los realitys está todo arreglado’. Yo no fui la que opinó eso, sólo dije ‘ah, sí’ y ahí salió hablando (Cony) como ‘tú tuviste que decir esto y decir que yo gané genuinamente’. Enojada. Yo le dije ‘no te tomes todo personal’“, afirmó.

Síguenos en