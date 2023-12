“No dejaré que ensucien mi imagen”: Ex manager de Eskarcita desmintió versión de la ex jugadora de Gran Hermano

El ex manager de Eskarcita reabrió la polémica sobre el término de su relación laboral con la finalista de Gran Hermano, asegurando que estarían tratando de ensuciar su imagen tras las declaraciones de Scarlette.

Felipe Estay utilizó sus historias de Instagram para repostear la noticia donde Eskarcita aseguraba una desconfianza con el productor, quien afirmó estar sorprendido.

“Me acabo de despertar con la siguiente noticia. Yo no quise seguir con el tema, pero no dejaré que ensucien mi imagen. Ya son 7 años en este rubro y jamás me había pasado esto”, expresó.

Luego Estay se refirió a las declaraciones emitidas por Gálvez, dejando los pantallazos que desmentirían la versión de la ex jugadora de la casa más famosa del mundo.

“La artista que iba a representar, Eskarcita, dice (…) que no quiso trabajar conmigo porque yo empecé a cobrar sus presentaciones y eso le generó desconfianza. Dejaré nuevamente la constancia de todas las conversaciones que tuve con el padre, con ella y con los productores que cerraron fecha conmigo“.

Acto seguido, el ex manager publicó todas las conversaciones que tuvo con Scarlette vía Instagram, donde se revelaron los montos acordados y la devolución de los shows.

¿Qué dijo Eskarcita?

La creadora de contenidos, se refirió al tema durante el react de Claudio Michaoux donde aseguró que Estay habría estado cobrando por adelantado, antes de conocerla. Hecho que provocó la desconfianza.

“No habíamos tenido la oportunidad de ni siquiera vernos en persona y él ya había cobrado por show. Entonces le dije: ‘oye, no. Primero, no te conozco, no sabes cuál es mi idea o las ganas que tengo'”, aseguró.

Revisa el momento aquí:

