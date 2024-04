Eskarcita se emocionó al recordar fuerte episodio con ex pareja: “Terminé tirada en la calle”

Eskarcita recordará un fuerte episodio de su vida en el próximo capítulo de La Divina Comida, donde participará por primera vez en compañía de Nicole Moreno, Roberto Cox y René de la Vega.

Al momento de visitar su casa, la finalista de Gran Hermano Chile fue consultada sobre el amor antes de saltar a la fama. “Tuve una relación larga, duré como cinco años, desde los 15 hasta que entré al reality”, confesó.

“¿Terminaron porque entraste al reality?”, preguntó Cox, a lo que Scarlette Gálvez respondió que “no. Venía mal de antes, de ir y volver, hacerse daño, de que tu familia no lo quiera, de verse a escondidas y toda esa toxicidad”.

“Terminé tirada en la calle, sola”

Gálvez detalló que ambos tenían la misma edad y lo conoció en “una faceta muy mala de mi vida, en la que estaba descubriendo, siendo rebelde, escapándome de la casa”.

“Me daba cuenta que eso no me convenía, porque vivía mal, vivía triste, vivía con pena, vivía sin sentido. No sabía qué hacer, a qué dedicarme, cómo podía lograr lo que yo quería en algún momento”, expresó.

Además, confesó que en dicha relación estaba “con alguien que te estanca, que te amarra o que te amolda a lo que él quiere ser“.

En ese sentido, reveló un fuerte episodio que marcó un antes y un después en su pololeo. “Me acuerdo que en una pelea, que terminé así como a las 4 de la mañana tirada en la calle, sola, lloviendo”, dijo emocionada.

“Yo le pedía a Dios con tantas fuerzas que me sacara de ahí, de que me diera sentido o algo, de verdad sentido de vivir o de algo que hacer”, expresó.

Finalmente, todo quedó atrás cuando entró al reality de Chilevisión y se convirtió en una de las jugadoras favoritas. “Me cambió la vida”, afirmó la joven.

El capítulo de La Divina Comida será emitido este sábado 13 de abril por las pantallas de Chilevisión, después de CHV Noticias Central.

