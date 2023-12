¿Qué se hizo? Eskarcita sorprendió a seguidores con inesperado cambio de look

Scarlette Gálvez llamó la atención de sus seguidores en redes sociales luego de preguntar a través de sus historias de Instagram si es que sus fans notaban algo distinto en su rostro.

La ex jugadora de Gran Hermano incluso, en los registros siguientes, aseguró que tenía una sorpresa muy emocionante que compartir con sus fanáticos. Aunque, no aclaró si tenía que ver con su cambio de look.

¿Qué se hizo Eskarcita?

Aparentemente, Eskarcita luce en sus historias con un retoque en sus labios, los que podría haber aumentado a través de una intervención estética.

Pero, habrá que esperar para conocer en detalle qué fue lo que hizo o de qué se tratan las sorpresas que anunció a sus seguidores.

Eskarcita ha tenido su agenda bastante copada desde que salió desde Gran Hermano Chile, ya que ha estado participando en diferentes eventos.

Dentro de dichas actividades también participó del podcast The Ellas Show, donde se le insistió bastante con que debía ser candidata para reina de Viña.

Sin embargo, la influencer no especificó si este cambio de look tendría que ver con este tema. Aunque, podría ser que esté preparándose para la instancia.

Revisa la historia de Instagram:

