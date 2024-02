“Voy a estar muy feliz de verte”: Eskarcita se la jugó con coqueta invitación a Hans Valdés

Nuevamente Eskarcita y Hans Valdés protagonizaron una coqueta situación mediante a una llamada durante la entrevista de la ex Gran Hermano en el programa Un Día +, conducido por Karol Lucero.

Mientras Scarlette Gálvez comentaba acerca de sus proyectos, reveló no haber invitado a Hans al lanzamiento de su nueva canción “Que soporte”, asegurando que: “Se me olvidó por completo”.

Por lo que, Lucero le sugirió llamar al ex jugador, idea que la ex participante concretó a través de una videollamada sin tener éxito, pero lo que no se esperaba es que Valdés le devolvería el llamado.

“¡Ay mira!”, expresó Eskarcita mientras mostraba su celular, tapándose la boca de la impresión. Acto seguido, contesta la llamada entre risas nerviosas para luego hacer formal la invitación.

“Hola. ¿Cómo estás? Oye te quiero decir algo (…) Es que te quiero invitar a algo mañana. ¿Qué vas a hacer?”, preguntó Scarlette a lo que Hans contestó que no tenía planes.

Tras ello, la ex Gran Hermano decidió jugársela expresando: “Ah ya, es que voy a lanzar mi canción ¿Quieres ir?“, interrogante que respondió positivamente Valdés.

“Te mando la invitación, ya voy a estar muy feliz de verte ahí, un besito, chau”, se despidió Scarlette celebrando eufóricamente lo sucedido.

Revisa el momento a continuación:

Síguenos en