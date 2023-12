Eskarcita lanzó críptico mensaje que sorprendió a fans tras Gran Hermano: “Siempre le daré cara”

Scarlette Gálvez sorprendió a sus seguidores con un llamativo mensaje en sus redes sociales, a un día de haber terminado su participación en Gran Hermano Chile.

La ex jugadora que quedó en segundo lugar del reality show que terminó el domingo 3 de diciembre, usó su cuenta de Instagram para escribir unas palabras.

Eskarcita, como también es conocida la finalista de Gran Hermano, compartió una imagen sonriente de su paso por la casa más famosa del mundo junto a unas palabras que generaron cientos respuestas.

“Si bien estos caminos no se vienen fáciles ni será ni fue regalado el ocupar un espacio en esta sociedad, pero no me echaré a morir ni votaré mis sueños y siempre le daré cara a la vida“, fue parte del breve y misterioso texto de la querida influencer.

Y a lo anterior, remató con “de aquí pa’ la cima”.

Final de Gran Hermano: ¿Qué porcentaje obtuvo Eskarcita? Luego de una larga transmisión llena de emociones, Julio César Rodríguez y Diana Bolocco entregaron los resultados oficiales de las votaciones. En el caso de Eskarcita, se quedó con el segundo lugar tras obtener un 30,61% de los votos, siendo superada por Capelli, quien se convirtió en la ganadora indiscutida con un 43,99%. En tanto, Pincoya quedó en el tercer puesto luego de obtener un 25,40% de las preferencias.

