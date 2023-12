Eskarcita contó su verdad y zanjó polémica con mánager: “Había cobrado por show”

Scarlette Gálvez, a poco más de una semana de haber obtenido en segundo lugar en Gran Hermano Chile, aclaró en CHV Noticias una de sus polémicas vinculadas a un mánager y que implicó a cancelación de una serie de eventos.

Se trata del productor Luis Felipe Estay, quien mediante una publicación en redes sociales encendió las alertas al explicar que “se me comunicó de parte de ella (Scarlette) que no está interesada en trabajar conmigo directamente (…) el acuerdo se hizo con los padres y al parecer ella no sabía, así que dejo constancia de que yo ya no tengo nada que ver con ella”.

Eskarcita habló de la polémica con mánager

Al respecto, Eskarcita señaló que esta decisión se debió a que “yo no tenía conocimiento de las propuestas que estaba teniendo esa persona hacia mí (…) ya sea con mis padres o quien fuera, era mientras yo estaba encerrada”.

“No habíamos tenido la oportunidad de ni siquiera vernos en persona y él ya había cobrado por show, entonces le dije ‘oye, no. Primero, no te conozco, no sabes cuál es mi idea o las ganas que tengo'”, expuso.

Por lo mismo, se tomó la decisión de cancelar todas las fechas que el mánager había agendado anteriormente, mientras que Eskarcita se unió a otro equipo con el que “tenemos muchos proyectos en mente”.

“Esto va juntando todo lo que yo también quiero a futuro. No quiero que esto me dure sólo 3 meses, ojalá de 3 a 30 años, o sea pensar más a futuro que lo que voy a hacer este fin de semana”, cerró.

Feria de Navidad en Maipú

Finalmente, hay que recordar que durante su participación en el reality, Scarlette le contó a Francisco que una vez que saliera del encierro iba a ponerse con un puesto en la feria navideña de Maipú.

Al ser consultada sobre este proyecto, la ex jugadora informó que “no voy a la feria” debido a la gran concentración de gente que su presencia podría ocasionar.

“Muchas veces hay niños y me preocupa el ‘achoclonamiento’ cuando se aprietan, por eso preferiría evitarlo”, agregó.

Aún así, enfatizó que continuará con la venta de productos a través de su tienda virtual mediante Instagram.

