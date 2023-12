¡Con sensual pisicinazo! Eskarcita se candidatea para Reina del Festival de Viña

Eskarcita fue invitada al podcast The Ellas Show, donde reveló sus intenciones de convertirse en la nueva reina del Festival Viña del Mar y además, detalló cómo sería piscinazo.

Durante el programa, Scarlette Gálvez recordó que quedan pocas semanas para que se realice el certamen, momento en el que los entrevistadores le sugirieron postularse a la corona.

Ante la propuesta, la ex Gran Hermano respondió entusiasmada “¿Debería?”. Pregunta que fue rápidamente respaldada, calificando desde ya a sus posibles votantes: “Las regias votan por Eskarcita”, expresó.

El piscinazo de Eskarcita como posible reina de Viña

Tras dar el sí a una posible candidatura, a Scarlette se le pidió detallar cómo realizaría el tradicional piscinazo que debe realizar ante un posible triunfo como reina

“Ay, es que yo no me sé tirar ese que va muy de reina de Viña. Yo creo que me tiraría un guatazo a lo hue… su bombita. No sé algo ahí que salga de lo común”, bromeó la finalista de Gran Hermano.

En relación al traje de baño que le gustaría utilizar para la ocasión, Eskarcita quiso mantenerlo en secreto: “Ay, pero voy a hacer spoiler de todo, no po’, tengo que dejar algo a la sorpresa”, expresó.

Sin embargo, bromeó con que se trataría de un outfit bastante sensual: “Sin nada, impactante. Adán y Eva”, cerró entre risas.

Revisa el momento aquí:

