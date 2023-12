“Es ex de alguien”: La inesperada revelación de Eskarcita por “aventura” con famoso

Scarlette Gálvez, ex jugadora de Gran Hermano Chile, visitó este miércoles al programa online Ni Tan Basados de Chilevisión, donde reveló una desconocida “aventura” con un famoso en la fiesta Bresh.

La joven sorprendió a los conductores del espacio, los influencers Julitroz y La Natu, al contar detalles sobre su primera vez en la conocida celebración.

“¿Hasta qué hora te quedaste ese día?”, preguntó , a lo que Eskarcita respondió que “como las 3 y media… y no voy a decir con quién”.

Esto despertó la curiosidad del panel, quienes le consultaron a la ex participante del reality show si se fue acompañada de la fiesta. “Sí… o sea, me fueron a buscar”, contestó.

Eskarcita y misterioso hombre en Bresh

Sin revelar el nombre, la finalista de Gran Hermano aseguró que si se sabe la identidad del misterioso hombre “va a quedar la cag… (…)” y que sólo fue “una travesura, pero que no pasó nada”.

Además, reconoció que si la hubieran visto junto a él “se prestaría para malos entendidos y problemas que no quiero tener”.

“¿Es conocido, entonces?”, preguntó Julitroz, a lo que Gálvez asintió con la cabeza, sin descartar que podría tratarse de un cantante urbano.

“No voy a decir quién, pero si no quise nada fue porque es ex de alguien (…) No quiero que se preste para malos entendidos, él solamente era copiloto”, agregó Scarlette.

Revisa la entrevista acá:

