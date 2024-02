Eskarcita rompió el silencio tras abrupto quiebre: “Yo pensaba que todo iba perfecto”

Eskarcita entregó detalles sobre el drama amoroso que vivió recientemente, luego que revelara que estaba en pareja y a las pocas horas le puso fin a la relación.

Recordemos que este martes, Scarlette Gálvez contó a través de su cuenta de Instagram el insólito problema que derivó en su separación y que involucró a la ex pareja de su otrora “pinche”.

“Estaba tranquilamente existiendo y una niña (por redes sociales) me dice ‘te tengo que contar algo’ y me manda la historia de una loca que dice ‘me dijeron que me parecía a la Eskarcita, qué insulto más feo’. Yo dije ‘qué patuda'”, contextualizó.

En la misma publicación, la ex jugadora de Gran Hermano detalló que “la mina es modelo de videos, y lo que me pareció raro es que se seguía con el loco que estoy ahora, en su cuenta privada, así que ahí quedé ¿y esta quién es?”.

Finalmente, se enteró que la mujer en cuestión era la ex pareja de su entonces pololo. “Lo pateé, lo bloqueé y le dio lo mismo. Le dije que no me hablara más… ¡y no me habló más!“, lamentó en una siguiente storie.

Eskarcita explicó el dramático quiebre con su pareja

En entrevista con LUN, Gálvez señaló que “fue una noticia inesperada de su pasado, yo pensaba que todo iba perfecto así que pasé por todos los estados, desde sorprendida a perrita atropellada”.

“Yo creo que lo que identificó a varias fue que le dije que no me hablara más y de verdad no lo hizo, y eso creó un debate (en sus redes) con los hombres que no entendían eso, y una obviamente quiere que le insistan“, explicó.

Asimismo, sostuvo que “hasta hoy no me ha hablado, así que yo creo que ya terminamos. Mi vida sigue, por eso quise eliminar todos los videos (hablando de él). No voy a estar triste por alguien, tengo más proyectos”.

