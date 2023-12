Eskarcita respondió a “shippeo” con ex jugador de Gran Hermano: “Me empezó a comentar las fotos”

Scarlette Gálvez se refirió a los comentarios en redes sociales que la vinculan con Benjamín Lagos, primer eliminado de Gran Hermano Chile.

Eskarcita conversó este domingo con Claudio Michaux en el React del reality show, donde repasó distintos momentos que protagonizó en el encierro y respondió las preguntas del chat.

Dentro de ellas estuvo una relacionada al supuesto vínculo amoroso con Lagos, luego que ambos se realizaran comentarios en sus respectivas publicaciones.

¿Eskarcita y Benja Lagos?

“Hay mucha gente acá que está diciendo ‘Benja Lagos’, ¿qué pasó con él?”, preguntó Michaux, lo que generó la risa inmediata de la finalista de Gran Hermano Chile.

“No sé, como que nos shippean (relacionan románticamente)”, dijo Gálvez, indicando que todo partió cuando comentó con la palabra “lindos” en un reel de Chilevisión, donde justamente aparecía Benjamín Lagos junto al comediante.

Según ella este comentario fue “de cariño”, pero no se esperaba que después las interacciones continuaran por parte de Lagos.

“Él me empezó a comentar las fotos. Pero no era un comentario como ‘cuándo nos vemos’, era un corazón roto con herida y un puño”, señaló la ex participante.

And y'all called us crazy… pic.twitter.com/tIlCWqOR74 — Melipilla Crave (@ChileanCrave) December 6, 2023

Posteriormente, añadió que “la cosa es que la gente empezó a decir ‘me subo a este barco’. De hecho, en la final él me mira y me dice ‘oye, yo te vi y lo hiciste bien’ y yo le dije ‘ahh, yo también te veía'”.

Asimismo, reflexionó sobre el breve paso de Benjamín por el reality y cuáles fueron las razones de su eliminación.

“Yo creo que no pudo sensibilizarse, en el sentido de mostrar el ser humano que era Benja Lagos más que el predicador de buenas conductas. Cuando uno tiene ese discurso es muy fácil que te salga el tiro por la culata”, analizó.

Finalmente, Scarlette recalcó que no ha tenido la oportunidad de compartir con él y descartó un posible vínculo amoroso. “No me shipeen con él, le haría cagar su psique”, confesó.

Mira el momento acá:

