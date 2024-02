Eskarcita terminó su relación horas después de confirmarla en redes: Tuvo un problema con “la ex”

Scarlette Gálvez protagonizó un verdadero drama amoroso en menos de 24 horas: Luego de haber dado a conocer públicamente que estaba iniciando una relación, decidió darle fin tras un insólito problema.

Todo se inició cuando la finalista de Gran Hermano Chile publicó una historia en Instagram contando que tenía un “chismecito” a sus seguidores.

En concreto, Eskacrita reveló que estaba saliendo con alguien, pero que recibió un mensaje que la dejó en alerta. Y bien pudo haber sido intuición, debido a que esto mismo fue lo que provocó el reciente quiebre.

Cómo se inició el quiebre de Eskarcita

“Ay, me dijeron que me parezco a la Eskarcita y qué insulto más feo“, fue el mensaje que obtuvo por parte de una desconocida. Un perfil que de hecho era seguido por su entonces pareja, lo que revelaría que se conocerían.

Por lo mismo decidió enfrentar a este hombre y “le pregunté quién es esta loca, y empezamos mal porque se hizo como el desentendido como ‘ay de dónde sacaste eso’. Y era la ex“.

Pero eso no quedó ahí. “Me dio la hue… y fui y le hablé a la loca. Yo estaba dudando de hablarle porque igual es como estar peleando por un pi…, pero no, porque estás hablando de mí, me estás tirando la ‘pelá’ directamente a mí”, continuó.

“Le hablé como en modo de risa, y me dijo ‘la verdad, ese es el punto’ y le dije qué feo que dijera que era un insulto parecerse a mí. En verdad se hizo la hue… que cero mala y así”, explicó.

Así reaccionó el “pinche” de Eskarcita

Hasta ese momento todo parecía haber quedado resuelto, sin embargo, no fue así. La ex GH usó nuevamente sus historias para confirmar el término de su relación.

“Lo pateé, lo bloqueé. Y le dio lo mismo”, contó acomplejada.

Una situación que al parecer dejó mal a Eskarcita, ya que luego decidió borrar todo rastro de este drama en sus redes sociales.

Aún así, como era de esperarse, sus seguidores estaban atentos al desarrollo del quiebre y grabaron los registros que evidencian lo ocurrido.

PERO WEON WLWLWKDL ESKARCITA POR LA CHUCHA 😂 pic.twitter.com/PaXaCOBQdW — cami (@cambiosdelunaa) February 19, 2024

