Eskarcita cortó vínculo laboral con su mánager tras Gran Hermano: “No está interesada”

A través de un comunicado que publicó en una historia de Instagram, el mánager de Eskarcita anunció la tarde de este miércoles que dejó trabajar con la finalista de Gran Hermano Chile.

En un breve texto, Felipe Estay dio a conocer tanto a sus seguidores como a los productores sobre la situación, revelando también el motivo por el que el terminó el vínculo laboral entre ambos.

“Quiero partir este comunicado pidiendo disculpas a todos los productores que habían cerrado fechas y a los que estaban por cerrar por el show de Eskarcita“, comenzó escribiendo el ahora ex manager de Scarlette Gálvez.

Ex mánager de Eskarcita: “No está interesada en trabajar conmigo”

A lo anterior, Estay añadió que la decisión vino de parte de la propia representada. “Hoy se me comunicó de parte de ella que no está interesada en trabajar conmigo directamente y que lo vea con otra persona, y eso por mi parte no me interesa“, expresó.

Finalmente, el representante manifestó que comenzó a trabajar para la influencer luego de una conversación con sus padres, por lo que la chica reality no habría estado involucrada en la contratación de los servicios.

“Debo aclarar que el acuerdo se hizo con los padres y, al parecer, ella no sabía. Así que dejo constancia que yo ya no tengo nada que ver con ella. ¡Gracias!”, finalizó.

Mira las historias a continuación:





