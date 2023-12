¿Una musa inspiradora? Eskarcita reveló invitaciones de cantantes nacionales para colaborar en videoclips

Eskarcita fue invitada al streaming de Chilevisión “Ni tan Basados”, donde reveló haber sido invitada a diferentes videoclips de cantantes nacionales.

Todo comenzó cuando Natu hizo mención a Karen Paola, adelantando que será la próxima invitada al programa. Aquello desató un cómico baile junto a Scarlette Gálvez al ritmo de la canción “Ven Ven Ven”, que interpreta la cantante.

Fue en ese contexto que la finalista de Gran Hermano comentó: “Me invitó a su video, pero no creo que pueda”.

La respuesta causó la sorpresa de los entrevistadores, quienes preguntaron inmediatamente el por qué, a lo que Eskarcita respondió: “Es que no estoy participando en videos”.

Sin embargo, la sorpresa no quedó ahí, ya que a los segundos después la ex jugadora reveló que también “Marcianeke me invitó al suyo, pero como que no”.

Finalmente, Scarlette afirmó que ha participado en 5 videos de diversos cantantes a los que calificó como emergentes.

Revisa el momento a continuación:

