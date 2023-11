La viralizada “pifia” de Eskarcita al hablar en inglés con Vivi en GH: “¡For why!”

Scarlette Gálvez protagonizó un entretenido momento junto a Viviana Acevedo en la casa de Gran Hermano luego de tener una graciosa conversación en inglés, lo que llamó la atención en redes sociales.

Los seguidores de GH se dieron cuenta que la influencer no le atinó a todas las palabras y, con su particular sentido del humor, habló con Vivi adaptando ciertas frases sin darse cuenta.

Sin embargo, a sus fanáticos les encantó su espontaneidad, aunque en la “batalla” del idioma terminó ganando la deportista. Pero, ¿de qué estaban hablando?

La batalla en inglés de Eskarcita

“Don’t go! Please, come here“, fue lo que dijo Vivi para intentar que Eskarcita no se fuera de la cocina y se quedara para ayudarla, a lo que ella respondió: “What?“, preguntó desconcertada.

Pero Vivi no se rindió: “Come here, come!“, le reclamó a la también bailarina, a lo que ella replicó: “No, I’m going to clean my bedroom“, ya que se supuestamente debía ir a su habitación a continuar con sus quehaceres.

Aunque esto, aparentemente, no fue suficiente pretexto para la futbolista: “Come here!”, le gritó insistentemente. Y fue ahí que Eskarcita se ‘enojó’: “What you problem… You needed me?“, dijo sin entender por qué la quería tanto ahí con ella.

Finalmente, Vivi sólo afirmó que la necesitaba: “Yes, I need you”, frase que provocó la graciosa respuesta que se hizo viral en redes sociales: “For why?“, un pequeño chascarro de la bailarina que coronó el icónico momento.

Revisa el momento a continuación:

