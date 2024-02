¿Alerta de romance? Eskarcita y Hans contaron “la firme” de su actual relación

Hans Valdés y Eskarcita anunciaron su candidatura a embajadores del Festival de Viña del Mar 2024 y no le cierran las puertas a un eventual romance.

“Eskarcita me dio la información, me lo propuso y yo acepté”, contó sobre el desafío que tomó junto a su ex compañera de Gran Hermano Chile.

En entrevista con Radio Activa, Scarlette Gálvez explicó que la idea surgió por “todo el contenido mediático” que estaban dando en redes sociales, luego que ambos compartieran historias mencionándose.

“Venimos los dos de GH y vivir esta experiencia con ella es bacán, igual es una competencia”, señaló Hans, destacando el enfoque solidario que tendrá este concurso.

Hans y Eskarcita se abren a una posible relación

Los jóvenes también se refirieron a una eventual relación amorosa, luego de un fallido intento al interior del reality de Chilevisión.

“Estamos dejando que todo fluya en verdad”, comentó Gálvez, mientras que Hans afirmó que “estamos conociéndonos”.

“Ahora nos salió esto (la candidatura a Viña) y así nos acercamos y nos conocemos más. Es fluir nomás”, agregó.

Cabe mencionar que los ex jugadores protagonizaron algunos momentos en Gran Hermano Chile, donde Eskarcita manifestó su amor por Hans Valdés a tal punto que, en uno de los capítulos más recordados de la primera temporada, explotó en llanto ante el rechazo de su compañero.

