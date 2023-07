Española alucina con Gran Hermano y revela el chilenismo que más le costó entender: “Mi cerebro explotaba”

Gran Hermano Chile se ha convertido en todo un fenómeno de las redes sociales, con miles de espectadores alrededor del mundo con su transmisión 24/7 por la plataforma PlutoTV.

Tal es el caso de Sara Folgueira, deportista e influencer española con más de 110 mil seguidores en TikTok, quien se ha viralizado en las últimas horas al declararse fan del reality show de Chilevisión.

“No me preguntéis por qué, pero esta española está enganchada a Gran Hermano Chile“, confesó la joven, quien se sumó al desafío viral de elegir a su participante favorito del programa.

En el registro, que ya acumula más de 480 mil reproducciones, Sara analiza a cada uno de los jugadores: “Rubén me parece un falso y queda bien, y cada día me cae peor”, partió diciendo.

Un caso contrario ocurrió al hablar sobre Jennifer, de quien indicó que “sólo suelta factos, o sea, abre la boca y pone a cada uno en su sitio, sin filtro“.

“Me gusta la Fran porque da mucho juego a la casa, pero no creo que sea trigo limpio, además está enemistada con la Coni”, agregó sobre Francisca Maira, quien en las últimas semanas ha protagonizado conflictos con Constanza Capelli.

Al momento de elegir entre Hans o Mónica, respecto a esta última afirmó que “me recuerda a mi propia abuela, es un ser entrañable que me dan ganas de abrazarla”.

Asimismo, fue enfátiza al analizar a Trinidad Cerda: “No nos gusta, ahora se ha ido al otro bando con la Fran, así que me quedo con Skarleth”.

Finalmente, no ocultó su preferencia para ganar el concurso de telerealidad que se ha tomado las redes sociales: “La Coni tiene que ganar, te amamos Coni, eres la mejor punto y final”.

Española aprendió chilenismos con Gran Hermano

La tiktoker agradeció el recibiendo que tuvo su anterior video, indicando que “me habéis empezado a seguir muchísimos chilenos en 24 horas, así que un beso para todos”.

“Los comentarios han sido increíbles. Me lo he pasado súper bien leyendo, muchas gracias a todos por vuestras palabras de cariño”, agregó.

Luego, señaló “¿realmente entiendo el chileno? Pues sí, creo que el 90% de las cosas las entiendo. Sí es cierto que algunos concursantes me cuesta un poco más que a otros, pero las palabras en general las entiendo”.

“Sí es cierto que algunas todavía no sé qué significan, pero con el tiempo iré aprendiendo más”, dijo la joven, agregando que “una de las cosas más raro que se me hacía escuchar era el “po”. Después de una frase, cuando terminéis con “po”, no lo entendía y mi cerebro explotaba. Pero ahora sí, ya lo cacho“.

