“Nunca lo dejé de amar”: Esposa de Iván Cabrera se sincera sobre su reconciliación después de 4 años separados

Los rumores de una reconciliación fueron los primeros en rondar a Iván Cabrera y su ex esposa Tiffany “Titi” Magrin. Pero, para hacer frente a las especulaciones, el bailarín decidió sentenciar las dudas con una publicación en Instagram.

En ella no solo enfatizó que “no estoy volviendo con una polola, estoy volviendo con mi esposa, quien es la madre de mis hijos”, sino que además se lanzó contra los medios que divulgaron esta información.

Sin embargo esto no quedó ahí, ya que además el ex chico Yingo decidió entregar más detalles sobre su regreso con Magrin después de estar 4 años separados, retomando así una década de relación en la que tuvieron dos hijos.

Magrin, en conversación con LUN, explicó que “siempre tuvimos buena onda. No estábamos juntos como pareja, pero siempre nos veíamos. Siempre hemos sido un buen equipo”.

“Nunca pensé que iba a volver con él. Estuvimos en total casi cuatro años separados y estamos cambiados. Yo más mujer y él más maduro, más calmo y zen. Siento que estamos conociéndonos de nuevo en estas nuevas versiones. Los dos mejoramos nuestro carácter”, explicó la colorista y empresaria estética.

Paralelamente, El Potro sostuvo que aprender de los errores fue clave para que renaciera el amor hace poco menos de un mes.

“Vi que algunas falencias que yo había reclamado en algún momento ya no estaban. Cada uno tiene un temperamento fuerte y queríamos anteponer las ideas sobre el otro. Ahora he aprendido a escuchar y a darme cuenta que no soy el dueño de la verdad”, dijo.

Aunque las declaraciones de amor fueron más allá, ya que Titi reconoció que “siempre estuve enamorada de él. Nunca lo dejé de amar, lo amé en todos sus procesos: Como el padre de mis hijos y como amigo”.

“Ella es el amor y la mujer de mi vida. Vuelvo por ella y por un todo que es la familia”, respondió Iván.