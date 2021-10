La muerte de Halyna Hutchins, directora de fotografía de la película Rust, conmocionó al mundo del cine durante las últimas horas. El deceso se produjo luego que el actor Alec Baldwin disparara accidentalmente un arma, hiriéndola a ella y al director de la cinta en el lugar. Sobre esto se refirió el esposo de la fallecida.

En conversación con la prensa internacional, Matthew Hutchins evidenció su pesar ante la trágica muerte de su esposa. “No creo que haya palabras para comunicar la situación”, señaló el esposo de la trabajadora cinematográfica.

Junto con eso, y con respecto a la investigación para esclarecer la muerte de Hutchins, el viudo expresó: “No voy a poder comentar sobre los hechos o el proceso por el que estamos pasando en este momento, pero agradezco que todos hayan sido muy comprensivos”.

Sobre la situación vivida por el intérprete de la cinta y cómo esto los ha afectado, el hombre precisó que ha “hablado mucho con Alec Baldwin y me ha apoyado mucho”.

Lee también: Alec Baldwin no es el único: Los otros accidentes con balas que han ocurrido en la historia

Para concluir, Matthew Hutchins destacó: “Creo que necesitaremos un poco de tiempo antes de que podamos realmente resumir su vida de una manera que sea fácil de comunicar”.

Hay que recordar que mediante sus redes sociales, Baldwin también se refirió a este trágico hecho. “No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se ha cobrado la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega profundamente admirada”, comenzó explicando.

Con respecto a la investigación que se desarrollará para esclarecer los hechos, el actor escribió en su cuenta de Twitter: “Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su marido, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia”.

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I’m fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

— AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021