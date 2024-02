“Es una mujer sensible”: Esposo reveló estado de Javiera Contador tras pifias de Viña 2024

Los abucheos y pifias a la rutina de Javiera Contador en Viña 2024 es un tema que sigue dando de qué hablar, instalando un debate en torno a esta popular práctica que, en cierto sentido, define al “monstruo” de la Quinta Vergara. Un hecho al que ahora se refirió Diego Rougier, esposo de la comediante.

Rougier, quien también es director y parte del staff de la artista, contó lo que vivió desde su vereda y entregó una reflexión en torno a la hostil recepción que marcó la presentación de la actriz. “Pienso que se produjo una poco fortuita conjunción de elementos”, señaló a LUN.

“La gente estaba pifiando fuertísimo. Cuando salió la Javi, nosotros ni siquiera escuchamos su presentación, nos tomó por sorpresa porque era una situación súper tensa”, agregó.

Daño colateral de Coihueco

Por otro lado, expresó que las pifias que también recibió Contador en el Festival de Coihueco, a sólo días de estar en el Festival de Viña, fue algo que “la afectó”. En concreto, dijo que su voz “no llegó en óptimas condiciones”.

“Eso no quiere decir que uno no haga la autocrítica. Porque aunque todo eso genera una presión en la artista, ella podía haberse sobrepuesto. Pero la Javi no pudo. Le afectó mucho esa presión en el escenario, encontrarse con esa reacción del público”, explicó el argentino.

“Siento que la Javi no pudo ser la Javi arriba del escenario. Es una pena porque yo sé lo talentosa que es. Siento que fue una lástima no haber podido mostrar lo que teníamos preparado“, continuó.

Cómo está Javiera Contador a casi 48 horas del “monstruo” de Viña

Por otro lado, Rougier se refirió al estado actual de la comediante, afirmando que “no hay forma de que no le afecte, es una mujer sensible“.

“De hecho, esa sensibilidad le jugó en contra en el escenario. Pero es fuerte y sabe que esto es una carrera de larga distancia. Hay partidos que se ganan, otros se pierden o se empatan. Así es la vida. Javiera es una gran luchadora, va a aprender de esto y va a seguir”, complementó.

Además destacó la valentía que tuvo al subir al escenario en medio de los reclamos del público por los galardones entregados y no entregados a Andrea Bocelli. “Yo la admiro profundamente, siento que tuvo una enorme conciencia de lo que estaba pasando“, declaró.

Al cierre de sus palabras, el esposo de la comediante decidió bajar el nivel de lo ocurrido y asegurar que se trata sólo de un traspié. “Tragedia es lo que ocurrió en la Región de Valparaíso con los incendios”, cerró.

