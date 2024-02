Esposo de Javiera Contador y su paso por Viña 2024: “Le afectó muchísimo la presión”

Diego Rougier habló tras el amargo paso que tuvo Javiera Contador en el Festival de Viña 2024. El esposo de la comediante analizó la difícil situación que se dio en el escenario y explicó lo que se vivió con el público.

La noche del lunes apareció el “monstruo” tras la presentación de Andrea Bocelli y la humorista inició su rutina con pifias y descontento en su contra.

“Cuando la Javi salió, nosotros ni siquiera escuchamos su presentación, nos tomó por sorpresa porque era una situación súper tensa”, declaró el director argentino y también miembro del staff de la actriz a LUN.

El marido de Javiera Contador también explicó que tras su complicado paso por el Festival de Coihueco la actriz quedó afectada en su voz y “no llegó en óptimas condiciones”.

La presión afectó a Javiera Contador

De todas maneras, no le restó responsabilidad y expuso que “aunque todo eso genera una presión en la artista, ella podría haberse sobrepuesto. Pero la Javi no pudo. Le afectó muchísimo la presión en el escenario, encontrarse con ese público”.

“No hay forma en que no le afecte. Es una mujer sensible. De hecho esa sensibilidad le jugó en contra en el escenario. Pero es fuerte y sabe que esto es una carrera de larga distancia. Javiera es una gran luchadora, va a aprender de esto y seguir”, añadió.

Por otra parte, Diego Rougier valoró la capacidad de Javiera Contador para saber detener su espectáculo y aseguró que “creo que fue súper valiente y consciente. Es un gesto de valentía muy fuerte. Creo que fue un acto de valentía”.

Síguenos en