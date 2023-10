Esposo de Pincoya reveló la reacción de su hijo al ver saludo de Arturo Vidal: “No lo podía creer”

A comienzos de septiembre y, justo en la previa de un partido de la Selección, Arturo Vidal cumplió un anhelado deseo que Pincoya manifestó en las pantallas de Gran Hermano.

Sentada en el confesionario, la jugadora inició una cruzada para que los jugadores de La Roja enviaran un saludo personalizado dirigido a Gatito, su pequeño hijito que vive en la isla de Chiloé.

Arturo Vidal cumplió deseo de Pincoya de Gran Hermano

Así, tras emplazar enfáticamente a los futbolistas para que se sumaran a la noble causa, de inmediato, la iniciativa traspasó la pantalla y fueron los propios televidentes quienes comenzaron a escribir en las redes de los seleccionados.

En consecuencia, de forma totalmente imprevista, Vidal acusó recibo en la antesala de un duelo con Uruguay y sorprendió al publicar un video en su cuenta de TikTok.

“He recibido muchos mensajes, de mucha gente, pidiéndome un saludo para Felipín, hijo de la Pincoya, así que desde acá le mando muchos saludos y bendiciones“, expresó el deportista.

De esta forma, el centrocampista del Athletico Paranaense cumplió el sueño del niño con el registro que acumula cerca de 600 mil reproducciones. Ahora, fue el propio padre del niño quien reveló cómo reaccionó.

La reacción de Gatito al saludo de Arturo Vidal

“Quedó fascinado”, relató Rodrigo González en conversación con Página 7. “Cuando me lo enviaron a mí, yo me fui donde él. Ahí le dije: ‘Oye Pipe, mira quién te mandó un saludo’. Se lo mostré en el teléfono y no lo podía creer, porque él es súper futbolero”, contó.

A lo anterior, agregó que Felipe, el nombre de Gatito, estaba en el campo cuando vio el video. “No es muy bueno para la pelota, pero maneja mucha información del futbol europeo y chileno. (…) Le contó a sus compañeros de colegio y todos lo felicitaron“, concluyó, asegurando que Vidal es uno de sus jugadores favoritos.

Revive el video a continuación:

