“Estaban lucrando conmigo”: Pop Lolita explicó por qué registró su apodo y sinceró que “nunca dejaron de molestarme”

Hace 15 años nació el concepto Pop Lolita, definido por su creadora como “una combinación entre chica pokemona y modelais”, dos tribus urbanas que por esos años se tomaban las pantallas de Chilevisión cada tarde.

Yingo fue la cuna de este video viral que mostraba a Linda Caris, una joven que en 2008 cantó, bailó y actuó frente a un jurado que pretendía encontrar a los próximos rostros juveniles del espacio.

Pese al tiempo que nos separa del nacimiento de este concepto, “Pop Lolita” ha sido utilizado en canciones, fiestas y numerosos memes. Por esto, Linda, quien hoy tiene 33 años, está casada y tiene una hija, registró la marca tras una serie de recomendaciones y un episodio de bullying que la afectó.

“Cuando veía cosas con mi nombre pensaba que estaban lucrando conmigo. Hace un año que comencé a trabajar en esto de registrarlo, lo hubiese hecho antes, pero tenía otras prioridades”, mencionó Linda Caris a LUN.

Actualmente está dedicada a ser emprendedora y community manager, pese a ser asistente social de profesión. De hecho, su reaparición en redes sociales estuvo marcada por la publicación de una fotografía en el Instagram @poplolita_mr, donde acumula más de 26 mil seguidores.

Según explicó en la entrevista, Caris consiguió registrar el afamado apodo Pop Lolita en el Departamento de Derechos Intelectuales del Ministerio de Cultura, pero eso no es todo, ya que se hizo del dominio web y pretende registrarlo como marca comercial en el Inapi (Instituto Nacional de Propiedad Industrial).

“Muchos amigos y mi manager me decían que quizás estaba perdiendo plata. Esto de registrar todo ha sido inversión y quiero sentir una vuelta de mano en el tema de publicidad, pero el pasado ya pasó. No busco querellarme contra nadie que ya haya ocupado el nombre, sino que yo, de ahora en adelante, quiero usarlo con todas las de la ley”, explicó Caris.

“Por lo mismo no hago canjes como Pop Lolita. Quiero más adelante, tener mi tienda de ropa bajo la marca Pop Lolita, una academia de danza y crear una fundación contra el bullying con mi nombre”, detalló.

Salud mental y bullying

Cabe señalar que la mujer de 33 años, tras la viralización del momento, tuvo una exposición distinta y vivió algunos episodios de bullying. Respecto a esto, Pop Lolita comentó que “estaba en cuarto medio y quería ser actriz, me gustaba la tele”.

“Pasé por tres castings de Yingo, partimos 500 personas y quedamos 20 que salimos en pantalla”, ahondó la empresaria. “Ya me sentía ganadora y aunque en ese casting me humillaron igual es un momento que recuerdo con mucho amor”, agregó luego Caris, quien mencionó que su presentación fue 100% improvisado.

La mujer tras el personaje contó además el lado más agraz de su faceta como Pop Lolita, mencionando que, en 2019, un compañero de trabajo difundió el video, y tras ser encarado solo respondió que Caris “disfrutara de su fama”.

“Empecé a preguntar en juzgados de policía local si podía hacer algo para detener que se esparciera y me decían que no. Nunca dejaron de molestarme, y gente llegó a mis redes sociales personales”, explicó Linda Caris.

“Sentí mucho acoso. La gente habla de ti y no sabe lo que a uno le pasa, cómo te afecta, fue dura estar embarazada y que la gente me comentara lo que decían de mí en internet, pero el video nunca me ha dado vergüenza, lo veo y me río. Por eso quise reaparecer también, para decir que podemos ser nosotros mismos y nuestra mejor versión”, concluyó.