“Uno se siente súper vulnerado”: La estafa por WhatsApp que afectó a Julio Milostich y Alessandra Guerzoni

Los destacados actores Julio Milostich y Alessandra Guerzoni atravesaron una compleja situación debido a una estafa por WhatsApp, que concluyó con las cuentas de ambos artistas hackeadas.

Todo partió el pasado miércoles cuando Guerzoni alertó a sus seguidores sobre la vulneración de su WhatsApp, luego de contestar una supuesta encuesta del Ministerio de Salud sobre el COVID-19.

“No contesten ningún llamado ni mensaje que venga de mi WhatsApp, me hackearon y están pidiendo plata a mi nombre. No soy yo, no estoy pidiendo plata a nadie. No entreguen ningún código, ni ningún tipo de información“, advirtió la actriz.

En la misma publicación, indicó que “sólo puedo recibir llamadas/SMS y comunicarme por línea telefónica normal, pero tampoco puedo contestar ninguna llamada de números desconocidos sin previa identificación por SMS”.

Sin embargo, al poco rato Milostich recibió un mensaje de texto a nombre de la intérprete, donde se le pedía copiar un código y enviárselo. Él, confiado que era su colega y amiga, no dudó en hacerlo y en pocos segundos sufrió el hackeo de su cuenta.

“Si les hablo por WhatsApp pidiendo plata no soy yo, me hackearon por un link, estoy haciendo la denuncia“, escribió este jueves el protagonista de El Señor de la Querencia en su cuenta de Instagram, donde además compartió capturas de mensajes que han recibido sus contactos.

“Uno se siente súper vulnerado”

En entrevista con Las Últimas Noticias, Julio Milostich se refirió a lo ocurrido al confiar en el supuesto mensaje de Alessandra Guerzoni. “Uno se siente súper vulnerado, que toda tu vida esté en manos de delincuentes. Ahora me da miedo usar WhatsApp”, afirmó.

Preocupado por la situación, el actor concurrió a la PDI para interponer una denuncia. Sin embargo, le indicaron que para iniciar una acción judicial debe existir un delito concreto.

“Me pareció súper cuestionable, aunque me atendieron con amabilidad, pero estamos absolutamente desamparados. Por suerte no me alcanzaron a sacar la plata, porque revisé mis cuentas y bloqueé las tarjetas”, señaló.

Guerzoni en tanto, informó en sus redes sociales que bloqueó y eliminó su número y línea de teléfono tras recibir las recomendaciones de la PDI.

“Me dijeron que era la forma más rápida y segura para bloquear también mi cuenta de WhatsApp y detener su uso fraudulento”, dijo la actriz, quien está a la espera de un nuevo chip y número.