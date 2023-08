Estas son las tres series infantiles chilenas premiadas en el Festival Internacional Comikids 2023

El Festival Internacional Comkids 2023– que se realiza hasta mañana en Brasil- dio a conocer ayer los ganadores de las distintas categorías, seleccionados entre los 86 contenidos elegidos como finalistas.

Provenientes de 13 países iberoamericanos, fueron 297 las producciones inscritas en las 7 categorías competitivas para exhibición: Hasta 6 años Ficción, Hasta 6 años No Ficción, De 7 a 10 años Ficción, De 7 a 10 años No Ficción, De 11 a 15 años Ficción, De 11 a 15 años No Ficción, y Contenidos Cortos.

Tres series del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) resultaron ganadoras: “Petit”, financiado por el Fondo CNTV, y las series “Pichintún” y “Mi Mejor Amigo”, producidas por CNTV Infantil.

“Qué nuestras series sean reconocidas internacionalmente es una tremenda noticia para nuestro trabajo, para los creadores y creadoras y para el país. Felicito a Soledad Suit por llevar adelante el área de TV Infantil, Daniela Gutiérrez, quien está a cargo del Fondo CNTV y a sus respectivos equipos. Ambas son áreas que nos prestigian”, expresó Mauricio Muñoz, presidente del Consejo Nacional de Televisión.

“Se reconoce la calidad técnica y el trabajo de guiones de las productos educativos que se realizan en Chile en el sentido de que todos estos programas le sirven a los profesores y profesoras para abordar en la sala de clases temas relevantes como la familia, la diversidad y el cuidado”, dijo la directora de CNTV Infantil, Soledad Suit desde Brasil, donde fue parte de dos paneles sobre políticas públicas para el audiovisual infantil y la participación de niños y niñas.

El programa infantil “Petit” ganó el 1er lugar en la categoría “Hasta 6 años Ficción” con su capítulo “Quiero ser un sabelonada”. La serie animada protagonizada por Petit, un niño de cinco años muy curioso, divertido y lleno de energía, que no diferencia lo bueno de lo malo, obtuvo un Fondo CNTV para realizar su 2° temporada, el año 2019.

La serie animada “Pichintún” de CNTV Infantil, por su parte, fue premiada en el 2° lugar en la categoría “Hasta 6 años No Ficción”. Se trata de una de las series más exitosas de CNTV Infantil y cuenta con múltiples galardones nacionales e internacionales. Rescata historias cotidianas de niñas y niños entre 9 y 10 años, los lugares que habitan, sus juegos, mascotas y tradiciones.

Por último, la producción de CNTV Infantil “Mi mejor amigo”, obtuvo el 3er lugar en la categoría “7 a 10 años No Ficción”. Serie donde niñas y niños nos cuentan sus historias con sus mascotas. Descubrimos qué les gusta comer, cómo van al veterinario, cómo fue su primer día juntos, qué pasa cuando se tiene una mascota exótica o cómo es el último día con ellas.

