Estefanía se descargó contra ex compañera tras ser eliminada de Gran Hermano Chile: “Ella no es así”

Estefanía Galeota fue la tercera eliminada de la casa de Gran Hermano Chile, decisión que se conoció este domingo por la noche. Tras dejar la casa más famosa del mundo, la joven de 26 años fue consultada sobre su cercanía con sus ahora ex compañeros, recalcando que “no me sentí excluida, para nada. Quizás faltó mostrarme más, pero también tenía el miedo de poder decir una cantidad de cosas y dejar la embarrada”. En ese aspecto, habló de una persona en particular y afirmó que “ella no es así en la casa. Cuando mira al resto es muy intensa. Da una energía muy particular”.