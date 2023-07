Estefanía sinceró el especial vínculo que la unió con Hans: “Compartíamos cama, estábamos pegado el uno al otro”

El pasado domingo Estefanía Galeota se convirtió en la tercera eliminada de Gran Hermano Chile tras recibir un 50,82% de los votos, frente al 48% obtenido por Francisco Arenas.

Por tal motivo, la ex jugadora visitó el estudio del reality de Chilevisión para conversar sobre su estadía en la casa más famosa del mundo y revelar todos los pormenores en torno a su experiencia.

“No me sentí excluida, para nada. Quizás faltó mostrarme más, pero también tenía el miedo de poder decir una cantidad de cosas y dejar la embarrada”, fue parte de lo que expresó al panel.

Junto con su participación en el estelar, Galeta también conversó en exclusiva con CHV Noticias y habló de su relación con dos de sus ex compañeros. En concreto, de su vínculo con Rubén Gutiérrez y Hans Valdés.

La opinión sobre Rubén

“Son distintas percepciones que cada uno puede sentir dentro de la casa. Mi perspectiva afuera puede ser diferente. Como no he mirado con ojos de espectador todavía, no tengo esa otra cara de la moneda y creo que debería darme el espacio antes de emitir otra opinión de algunos de los participantes”, comenzó diciendo.

Luego tras ser consultada sobre su opinión de Rubén, tras tildarlo de “falso”, aseguró que utilizó esa palabra “porque ni siquiera tenía acceso a mis redes ni podía ver el contexto”. “En algunas ocasiones lo sentí, pero uno no puede ser tan dictatorial ni castigar a nadie por este tipo de situaciones”, reflexionó.

Su entrañable amistad con Hans

Finalmente, la jugadora se refirió a Hans Valdés, uno de los compañeros con los que tuvo mayor cercanía durante el encierro. “Desde el día 1 que fuimos bien cercanos. Todos los días en la mañana (le decía) ‘Hola, Hans’ y, aparte de eso, compartíamos cama, estábamos pegado el uno al otro”, dijo.

“Tuvimos muchas conversaciones, él me contaba sus cosas, yo a él. Me sentía cómoda y sentía que tenía un amigo dentro de la casa. Lo sentí un apoyo y lo quiero mucho. Me dio mucha pena que se pusiera triste”, cerró Estefanía.

