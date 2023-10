Estefanía acusó lejanía de “Los Lulos” en su vuelta a Gran Hermano: “No se quisieron involucrar”

Tras un breve retorno a la casa de Gran Hermano en el marco del primer proceso de repechaje, Estefanía Galeota se convirtió en la más reciente eliminada tras no lograr vencer a iCata y Scarlette Gálvez.

Con un 69.26% de la votación popular, la modelo que representó a nuestro país en Japón tras ser coronada Miss Chile Internacional abandonó el encierro por segunda vez desde que ingresó en julio pasado.

“No me sorprende, tenía la sensación de que podía ser así. Y la verdad es que el momento que he experimentado con mis compañeros, lo pase excelente (…) me voy contenta, tranquila y feliz, porque lo pase chancho”, expresó al conocer los resultados.

