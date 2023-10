Estefi condenó campaña de Michelson para su eliminación de Gran Hermano: “Hasta se pasea con un ex marido mío”

Estefanía Galeota abandonó la casa de Gran Hermano Chile durante los últimos días y tras su salida no dudó en referirse a la actitud que tuvo Ignacia Michelson fuera de la casa, justamente la semana antes de que la ex Miss Chile fuera eliminada.

Y es que se pudo ver a la DJ en una concurrida discoteque promocionando a todo pulmón el reality, haciendo un llamado a votar por Estefi e incluso ofreciendo un descuento para quienes enviaran su mensaje al 3331 para que la eliminaran.

Es así como la modelo dejó en claro lo que piensa sobre la actitud que tuvo Michelson y la probabilidad de que haya sido esto, además de sus discusiones con el encierro, lo que terminó por perjudicarla y condenar su participación.

¿Qué dijo sobre Michelson?

“Ella empezó a jugar desde fuera, lo encuentro horrible. Alguien que pueda mover masas, que tenga tantos seguidores, lo utilice para hacer la destrucción de imagen de otra persona, que en este caso es la mía“, dijo a CHV Noticias, condenando las acciones de Ignacia.

“He visto muchas situaciones, creo que hasta se pasea con un ex marido mío en las discotecas… Y siento que no le he dicho nada directamente como para que reaccione de esta forma”, aseguró.

Cabe destacar que ellas tuvieron varias discusiones dentro de la casa-estudio. Sin embargo, Estefi dejó abierta la puerta a una conversación: “Hay mucho que aclarar, las cosas se salieron de contexto y a mí me ha costado mucho“, señaló.

El mea culpa de Estefi

“Yo reconozco mi error, en que quizá jamás debí haberme enfocado en su físico y responder. Pero, hay que tener en cuenta que en el contexto en que estaba pasando la discusión ella me estaba ofreciendo golpes“, agregó.

“Quizá no fue la forma más adecuada de responder, pero ella me sacó de mis casillas… Y eso es lo que buscó, porque me buscó constantemente y que yo reaccionara de mala forma“, cerró.

