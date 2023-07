“Ya se murió la rata”: Estefanía se desahogó por las polémicas acusaciones que recibió en Gran Hermano

Hasta el momento, la casa de Gran Hermano solamente ha visto la eliminación de tres participantes en lo que va del programa. Y es que la convivencia sin duda que no fue igual de fácil para todos.

Y de hecho, incluso estando fuera de la casa-estudio se han presentado algunas situaciones incómodas para los jugadores que ya no están; como el caso de Estefanía Galeota, segunda eliminada del reality y que desde su vida “real” ha podido ver cómo sus excompañeros la siguen pelando.

Derechamente, los comentarios apuntaron a que Estefi habría robado comida de otros participantes, hecho que ella no reconoció y que de hecho aprovechó de desmentir inmediatamente.

¿Qué dijo Estefi?

“Anoche estaba mirando un poco del reality y Lucas Crespo habló 15 minutos sobre mí, sobre un supuesto robo, que yo había hecho unos huevos, una dobladita, que me había robado comida. Él comenzó la conversación”, reveló.

“Dijeron que yo había robado, pero Francisco fue el que le dijo a Lucas. Resulta que Francisco es el que se roba la comida. Maite menciona que Jorge y Pincoya habían dicho que ‘ya se había ido la rata’, refiriéndose a mí”, aclaró la actriz a Página 7.

Además, la ahora ex chica reality agregó cómo se sintió con lo que logró escuchar: “Después Vivi vuelve y dice ‘ya se murió la rata’. Escuchar ese tipo de términos, es super ofensivo verlo desde fuera. Se siente mal evidentemente”.

“Creo que nadie se merece ese tipo de tratos, porque no están seguros. Ellos no me vieron”, cerró.

